Tirage au sort Ligue des champions : on connait déjà les affiches des 8es de finale, dates et heures

Alors que le tirage au sort des 8es de finale est prévu pour ce vendredi, nous connaissons déjà le tableau...

Les barrages de la Ligue des champions se sont déroulés ces mardi 24 et mercredi 25 février. Une lutte intense et une fin de parcours pour de nombreux clubs qui ont bataillé pendant plusieurs mois sans voir donc la phase finale de la plus prestigieuse des compétitions, la Ligue des champions. Et parmi les clubs éliminés... Le dernier finaliste, l'Inter Milan, battu sèchement lors de la double confrontation face à la surprenante équipe de Bodo Glimt.

Il ne reste désormais plus que 16 équipes au total dans cette Ligue des champions 2026. En raison de la confrontation entre le PSG et Monaco, il ne reste plus qu'un représentant à ce stade de la compétition pour la France... Et ce sera le PSG, vainqueur difficile sur la double confrontation du club de la Principauté. A l'issue du tirage au sort des barrages, nous avions déjà une idée bien précise des affiches en 8es de finale et du très lourd attend notre dernier représentant avec Chelsea ou le FC Barcelone le 10 ou 11 mars...

Les affiches des 8es de finale

PSG - Chelsea / Barcelone

Galatasaray - Juventus Liverpool / Tottenham

Real Madrid - Sporting / Man City

Atalanta - Arsenal / Bayern

Newcastle - Chelsea / Barcelone

Atlético - Liverpool / Tottenham

Bodo Glimt - Man City / Sporting

Olympiakos - Arsenal / Bayern

Heure et date du tirage au sort

Le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des champions est prévu pour ce vendredi 27 février à partir de 12h du côté de la maison du football, à Nyon. Le tirage sera diffusé sur les antennes de Canal + et sera à suivre en direct sur notre page.