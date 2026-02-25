Achraf Hakimi : un "forceur", des SMS paniqués... Ce qu'a déjà dit la plaignante avant le procès pour viol

Le défenseur du PSG Achraf Hakimi sera jugé pour viol après une ordonnance de renvoi d'une juge d'instruction. Le témoignage de la plaignante a fuité, mettant en lumière le déroulé de la soirée sur lequel les deux parties s'opposent.

Le footballeur marocain Achraf Hakimi, défenseur du Paris Saint-Germain, devra répondre devant la justice de l'accusation de viol portée contre lui. Une juge d'instruction a ordonné mardi 24 février 2026 son renvoi devant une cour criminelle départementale, après trois années d'investigations. Les faits cités remontent ainsi au 25 février 2023. Cette décision fait suite à la déposition d'une jeune femme qui, bien qu'initialement réticente à porter plainte, avait décrit aux policiers ce qu'elle qualifiait de viol lors d'une soirée passée avec le latéral droit du PSG.

L'ordonnance de mise en accusation, un document de 21 pages consulté par RMC, détaille les éléments qui ont conduit la magistrate à cette décision. La juge d'instruction note par exemple que si la plaignante reconnaît avoir des souvenirs flous un mois et demi après les faits et mélanger certaines étapes, son récit reste "constant et circonstancié" concernant la pénétration digitale au coeur de l'affaire. La magistrate souligne également que ce récit est corroboré par les échanges de messages durant la soirée et que plusieurs membres de l'entourage de Manon ont témoigné l'avoir entendue "en pleurs" raconter des faits d'agression dans les heures qui ont suivi.

"Essaie de choper les codes et tout… On va aller le dépouiller…"

Les échanges entre Achraf Hakimi et la plaignante, prénommée "Manon" dans le dossier pour préserver son anonymat, avaient débuté sur Instagram par une simple réaction à une story. S'en était suivi un mois de conversations durant lequel le défenseur parisien avait proposé à plusieurs reprises des rencontres dans des lieux publics, en présence d'amis. La jeune femme avait systématiquement décliné ces invitations, invoquant sa timidité et sa crainte d'être photographiée.

La veille des faits contestés, le 23 février, les deux protagonistes s'étaient finalement mis d'accord pour se voir "pour se relaxer" selon les termes rapportés dans l'enquête. "Manon" a notamment expliqué aux enquêteurs traverser une rupture amoureuse difficile et ne pas se sentir prête à avoir des relations. Elle affirmait s'être rendue chez Achraf Hakimi dans le seul but de faire connaissance, acceptant finalement un rendez-vous à son domicile pour éviter les regards indiscrets.

Durant le trajet en Uber payé par le footballeur, la jeune femme avait échangé des messages avec une amie qui lui conseillait d'écouter "A l'abri" du rappeur Fresh la Peufra, une chanson évoquant des moyens peu scrupuleux de gagner de l'argent. Cette même amie lui avait ensuite envoyé ce message : "Essaie de choper les codes et tout… On va aller le dépouiller… On est des meufs de la cailler". Des échanges que la défense d'Achraf Hakimi considère comme révélateurs des intentions réelles de la plaignante, ce que cette dernière a toujours contesté.

L'enquête établit ensuite que Manon est arrivée au domicile du joueur du PSG à 1h17 cette nuit-là et en est repartie à 2h21, soit une présence d'un peu plus d'une heure. Les deux versions divergent justement sur le déroulement de cette fameuse heure. Selon le récit de la plaignante, après s'être installés sur le canapé et avoir échangé des baisers qu'elle dit ne pas avoir désirés mais auxquels elle ne s'était pas opposée, la situation aurait dégénéré. Elle décrivait aux enquêteurs des gestes de plus en plus insistants d'Achraf Hakimi, affirmant qu'il l'aurait installée de force à califourchon sur ses genoux. Pendant ces moments, elle continuait d'envoyer des messages à son amie, qualifiant le défenseur parisien de "forceur" et écrivant "c'est grave".

"Je t'en supplie, dêpêche-toi..." Des messages envoyés à des proches, les avocats d'Hakimi dénoncent "une manipulation"

Le point de divergence majeur concerne la suite des événements. Si Achraf Hakimi reconnaît "lui avoir caressé le bas du dos avec son accord", Manon affirme que le joueur aurait glissé ses doigts dans sa culotte pour une pénétration digitale forcée durant moins d'une minute. À 2h18, après s'être levée, elle envoie ce message à son amie : "Je t'en supplie dépêche-toi, c'est très grave, il me viole".

La défense d'Achraf Hakimi dénonce une manipulation visant à extorquer de l'argent au footballeur. Les avocats du joueur du PSG s'appuient notamment sur des messages où l'amie de Manon demandait à des proches "quel message elle a montré aux flics pour savoir si je peux en supprimer certains qui pourraient nous porter préjudice". Ils relèvent également que la plaignante a refusé de remettre son téléphone aux enquêteurs, ainsi que de se soumettre aux examens gynécologiques et aux rendez-vous de constatation à l'unité médico-judiciaire. Les expertises psychologiques réalisées donnent des conclusions divergentes : la première évoquait un vocabulaire qui "n'est pas le vocabulaire d'une victime d'agression sexuelle" tandis qu'une contre-expertise mettait en avant "une réaction post-traumatique de nature anxieuse".

Face à l'ensemble de ces éléments à charge et à décharge, la magistrate instructrice a donc décidé de renvoyer Achraf Hakimi devant une cour criminelle départementale. Du côté sportif, cette décision judiciaire ne modifie pas le statut du défenseur marocain au sein du PSG. Luis Enrique, son entraîneur, interrogé en conférence de presse, a confié en espagnol : "C'est entre les mains de la justice". Selon Le Parisien, le club maintient sa position depuis le début de l'affaire il y a trois ans, affirmant soutenir son joueur présumé innocent et entendant le protéger pour qu'il puisse continuer à jouer et afficher le même niveau de performance. Annoncé titulaire pour le match de Ligue des champions face à Monaco mercredi, Achraf Hakimi est resté vice-capitaine du PSG et est sous contrat jusqu'en 2029, terminant notamment sixième au classement du Ballon d'Or 2025.

"Aujourd'hui une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu'elle est fausse", a réagi le joueur dans un message publié sur son compte X, ex-Twitter. "C'est aussi injuste pour les innocents que pour les victimes sincères. J'attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate publiquement". Interrogée par RMC, l'avocate de la plaignante, Me Rachel Floe-Pardo a répliqué : "La parole de ma cliente est constante, circonstanciée depuis maintenant trois années. Et elle est corroborée par de nombreux éléments, à savoir des messages explicites qu'elle envoie à son amie, des contradictions d'Achraf Hakimi, le témoignage de Kylian Mbappé qui contredit Achraf Hakimi et une chronologie des faits qui ne ment pas. C'est une ordonnance de mise en accusation qui est fondée".