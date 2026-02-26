Rolland Courbis : une maladie complexe, de quoi est mort l'ancien coach ?

Le légendaire coach français Rolland Courbis est décédé le 12 janvier dernier.

Ce jeudi 26 février, Rolland Courbis aura droit à un hommage à la télévision, à l'occasion de la sortie d'un épisode de la série de Jean Luc Reichmann, Léo Mattei, sur TF1. L'épisode, tourné à l'automne dernier, sera la dernière apparition à la télévision pour le coach Courbis qui va jouer son propre rôle. Ce n'est d'ailleurs pas sa première émission au cinéma, puisqu'il a tourné le film trois zéros de Fabien Onteniente.

Sa mort a été un choc pour de nombreux fans de foot et pour ceux qui l'écoutaient sur les ondes de RMC dans son émission culte "Coach Courbis". Rolland Courbis est décédé d'une infection pulmonaire après avoir été hospitalisé quelques jours avant. Mais sa mort est plus complexe que cela selon le réalisateur Fabien Onteniente qui l'explique pour Paris Match. Il indique avoir vu pour la dernière fois Rolland en décembre dernier. "Ce soir-là, je l'avais trouvé amaigri, oui, je savais qu'il était malade. Je l'entendais moins à la radio, je me disais : pourvu qu'il aille bien… Le soir du documentaire, je l'ai quitté en lui disant : "À bientôt, Rolland". Et je ne l'ai plus revu (...) "J'ai compris qu'il souffrait d'une maladie dans laquelle il perdait des globules, comme une anémie, mais c'est bien plus complexe que cela", explique dans un premier temps le réalisateur avant de compléter. "Je crois qu'il n'avait plus d'anticorps. Il devait avoir une greffe. Là-dessus, est arrivée une infection pulmonaire qui a été fatale".