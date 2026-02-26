Adil Rami : "Devenir un des plus grands acteurs français !", la nouvelle ambition du champion du monde

Ancien footballeur et champion du monde, Adil Rami se voit désormais comme acteur...

Adi Rami, champion du monde 2018 avec l'équipe de France, est désormais à la retraite, consultant à la télévision pour Ligue 1 +, mais aussi streamer sur le réseau social Twitch ou il partage des sessions de jeux vidéos avec sa communauté. Mais Adil Rami, c'est désormais un nom d'acteur...

Ce jeudi 26 février, dans la série de TF1 Léo Mattei, le champion du monde fait ses grands débuts avec Jean Luc Reichmann et Coach Courbis, présent sur le tournage de cet épisode quelques mois avant sa mort. Plus qu'un coup d'essai, Adil Rami souhaite intégrer ce monde du cinéma et a même pris un coach comme il a expliqué sur L'Equipe. "Je débute. Ce n'est pas facile d'être acteur. Il faut être endurant sur le tournage, sérieux, prêt physiquement et mentalement. J'ai très envie de percer dans ce métier. On m'invite beaucoup à des avant-premières en ce moment. Je ne regarde plus les films normalement. J'observe comment jouent les acteurs, j'essaye de prendre des choses, de décortiquer leur jeu. J'ai même pris une coach. Je lui ai dit que je voulais devenir un des plus grands acteurs français ! Je pourrai dire plus tard que ma carrière d'acteur a commencé dans Léo Mattéï ! J'espère même que Jean-Luc et Nathalie me donneront un rôle permanent dans la 14e saison de la série."

À l'image d'un Franck Leboeuf, très présent dans les publicités et sur les planches de théâtre, la nouvelle vocation des anciens champions du monde pourrait être donc le théâtre !