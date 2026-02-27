Ousmane Dembélé : le Ballon d'or a-t-il été payé pour faire les Enfoirés ?

Ballon d'or 2025, le Français Ousmane Dembélé a intégré la troupe des Enfoirés en 2026.

Un petit sportif de plus dans les Enfoirés, ce spectacle caritatif fondé par Coluche avec l'association des Restaurants du coeur. Comme tous les ans, des personnalités sportifs intègrent la troupe le temps d'une chanson, d'un petit moment au milieu des chanteurs. Cette année, dernière certains incontournables comme Sébastien Chabal, Ousmane Dembélé est présent pour ce concert diffusé ce vendredi 27 février sur TF1.

Ballon d'or 2025, vainqueur de la Ligue des champions l'année dernière avec le PSG et à quelques mois de la Coupe du monde, la présence d'Ousmane Dembélé est assez logique car il était le sportif le plus en vu l'année dernière en France. Mais est ce que sa présence a été négociée ou l'attaquant est venu de son plein gré ?

Cette question revient souvent et agace même les artistes présents... Non, ils ne sont pas rémunérés pour être sur la scène des Enfoirés. Il s'agit bien d'un engagement caritatif. Les artistes payent l'hôtel, les repas... Les choses présentes et qui sont éventuellement à leur disposition, viennent des partenariats et sponsors. En revanche, certains chanteurs touchent des droits sur les musiques interprétées dans le spectacle. Ousmane Dembélé n'a donc pas été rémunéré et n'a pas loupé un entraînement du PSG pour participer au concert à Paris. "Autant, il y a certains sportifs un peu déconnectés mais lui pas du tout, il connaissait quasiment tous les artistes, assure la productrice du spectacle pour L'Equipe. Il a été rapidement à l'aise et surtout, son entourage a été parfait et n'a pas essayé de le protéger de quoi que ce soit toute la soirée. Certains disent de lui qu'il est timide mais je ne trouve pas, il est juste réservé. En tout cas, il ne renvoie pas l'image de quelqu'un qui se la ramène et ça colle parfaitement aux Enfoirés, une troupe sans tête qui dépasse."

Les Enfoirés visaient toute l'équipe du PSG

Dans L'Equipe on apprend que l'organisation voulait accueillir toute l'équipe du PSG, mais pour des raisons logistiques, ça n'a pas pu être possible. "Chaque année, nous essayons de faire venir sur scène un ou plusieurs sportifs qui ont fait l'événement récemment, comme les frères Lebrun et Antoine Dupont l'an passé après les JO de Paris, explique l'organisation. "Pour cette fois, au départ, on avait même songé à inviter toute l'équipe du PSG après leur sacre en Ligue des champions ! Après réflexion, pour des questions d'organisation notamment, c'était plus simple de ne convier qu'Ousmane.