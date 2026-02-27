Le Pokémon préféré très étonnant de Lamine Yamal

Pour les 30 ans de Pokemon, la star du FC Barcelone s'est prêtée au jeu pour dévoiler son Pokémon favori.

À l'occasion des 30 ans de Pokémon ce vendredi 27 février, Lamine Yamal a dévoilé un aspect personnel et inattendu de sa vie privée, hors des terrains et des soirées enflammées en dévoilant son Pokémon préféré. Dans le cadre de la campagne mondiale "Quel est ton préféré ?" lancée par The Pokémon Company à l'occasion de l'anniversaire de la franchise, diffusée notamment lors de la finale de la NFL, le Super Bowl LX, le jeune joueur espagnol du FC Barcelone s'est prêté au jeu aux côtés de célébrités internationales comme Lady Gaga, Trevor Noah ou encore le pilote monégasque de F1, Charles Leclerc.

Lamine Yamal a choisi Zygarde comme son Pokémon favori, une créature légendaire de type Dragon/Sol venue de la région de Kalos et réputée pour sa force, son calme et ses multiples formes évolutives. Il a expliqué qu'il adorait Zygarde parce qu'il "a beaucoup de manières de vaincre ses adversaires", une caractéristique qu'il trouve inspirante et qu'il associe à sa propre manière d'aborder les défis sur le terrain. Il est vrai que Zygarde a quatre formes, une forme à 10%, une forme à 50%, une forme parfaite à 100% et une forme cellulaire.

L'attaquant espagnol a aussi partagé avec humour comment certains Pokémon lui faisaient penser à ses coéquipiers : Pikachu rappelant à ses yeux Dani Olmo pour ses cheveux blonds, et Dracaufeu évoquant Wojciech Szczęsny pour son "aura".