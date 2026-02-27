DIRECT. Tirage de la Ligue des champions : découvrez le tableau officiel des 8es et l'adversaire du PSG
Place au tirage au sort de la Ligue des champions ce vendredi 27 février avec les 8es de finales dévoilées.
- Le tirage au sort de la Ligue des champions se déroule ce vendredi 27 février du côté de Nyon, en Suisse, siège de l'UEFA.
- Après les barrages disputés depuis deux semaines, 16 équipes sont encore en lice avec plus qu'un seul club français, le PSG, tombeur de Monaco à l'occasion d'une double confrontation très difficile pour le champion en titre...
- Lors du tirage au sort des barrages de la Ligue des champions, nous avions déjà une idée des affiches pour les huitièmes de finale, voici le tableau :
11:45 - Vers un immense choc ?
Dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, ce tirage au sort pourrait nous offrir un choc au sommet. En effet, le Real Madrid, qui a dû se défaire du Benfica en barrages, pourrait tout simplement hériter de Manchester City. Ce ne serait pas une première pour deux formations qui ont l'habitude de croiser le fer dans cette compétition avec des matchs toujours haletants.
11:30 - Le vice-champion d'Europe n'est plus là
C'est l'énorme sensation de ces barrages de la Ligue des champions. Finaliste de cette compétition l'année dernière face au PSG, l'Inter Milan a été sèchement battu lors des barrages par l'étonnante équipe norvégienne de Bodo/Glimt qui a gagné le match aller à domicile (3-1) puis le retour en Italie (2-1). Les Scandinaves hériteront maintenant de Manchester City ou du Sporting Portugal.
11:15 - Les affiches potentielles des 8es de finale
Ce tirage au sort de la Ligue des champions succède à celui qui a été effectué il y a un mois maintenant avant les barrages. Le tableau final avait été, en partie, déjà révélé et on connait donc, pour chaque, équipe deux adversaires potentiels.
- PSG - Chelsea / Barcelone
- Galatasaray - Juventus Liverpool / Tottenham
- Real Madrid - Sporting / Man City
- Atalanta - Arsenal / Bayern
- Newcastle - Chelsea / Barcelone
- Atlético - Liverpool / Tottenham
- Bodo Glimt - Man City / Sporting
- Olympiakos - Arsenal / Bayern
11:00 - Plus qu'un club français engagé
Alors que l'un des barrages de la Ligue des champions opposait le PSG et l'AS Monaco et que l'OM a été éliminé lors de la phase régulière, il n'y aura qu'un seul club de l'Hexagone engagé pour ces huitièmes de finale. Paris, tombeur de l'ASM, affrontera soit Chelsea soit le FC Barcelone. Réponse dans une grosse heure.
Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions se déroule ce vendredi 27 février à partir de 12h au siège de l'UEFA. Le tirage sera à suivre en direct sur notre site, mais également sur la plateforme de l'UEFA et de Canal +, diffuseur officiel de la Ligue des champions cette saison.