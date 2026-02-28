DIRECT. Le Havre - PSG : but original de Barcola, suivez le match
Face à une équipe Harvarise joueuse mais peu dangereuse offensivement, le PSG déroule son jeu et mène d'une courte tête à la pause grâce à un but de Barcola dans cette rencontre de la 24ème journée de Ligue 1.
22:12 - 47' - Kvaratskhelia manque la finition
L'attaquant Géorgien s'infiltre dans l'axe après plusieurs feintes, il déclenche une puissante frappe mais elle est trop enlevée, elle passe au dessus des buts de Diaw
22:00 - Les déclarations de Digard d'avant-match
Au micro de Ligue 1 Plus, le coach Havrais a dit tout le bien qu'il pense de ses affiches face au PSG
???? Didier Digard avant d'affronter le PSG :— L1+ (@ligue1plus) February 28, 2026
"Ça fait partie des rares matches où ça me manque de jouer au football." ????️
????️ Entretien avec le coach du @HAC_Foot en intimité dans les vestiaires du club avant le choc face au géant parisien.#HACPSG pic.twitter.com/oMaKj9rEUm
21:53 - LE PSG FAIT LE BOULOT
Le PSG est largement au dessus des Havrais sur l'ensemble de cette première période. Plus offensifs, plus dangereux et surtout un brin plus efficaces, les Parisiens mènent face aux Normands grâce à un but de Barcola (1-0)
21:51 - 45+1' - Frappe de Hakimi sans danger
Une frappe de Hakimi de vingt mètres est ralentie par la défense havraise, Diaw capte le cuir sans soucis dans les airs
21:49 - But de Barcola (vidéo)
Revivez en vidéo le seul but de cette première période marqué par Bradley Barcola
???? Bradley Barcola inscrit son 9e but cette saison en Ligue 1 !— L1+ (@ligue1plus) February 28, 2026
La passe de Lee Kang-in ????#HACPSG pic.twitter.com/xT535UxTZQ
21:46 - 43' - Dro Fernandez privé de son premier but
L'Espagnol parvient à tromper les filets havraises sur un service en retrait de Hakimi, mais le Marocain est signalé hors jeu à juste titre
21:45 - 39' - Quel manqué de Lee Kang In
Sur un contre limpide parisien, Barcola adresse une sublime passe de l'extérieur que Quaresma ne reniera pas. Le Sud Coréen se présente seul face à Diaw mais ferme trop son pied et le ballon n'attrape pas le cadre
21:43 - 36' - BARCOLA PERCE LE VERROU HAVRAIS
Un but d'une tête piquée de Barcola, démarqué dans la surface après un sublime centre enroulé de Lee Kang In. Le PSG valide enfin sa belle domination dans ce premier acte. 1-0 pour le PSG
21:39 - 34' - Zabarnyi dégage en catastrophe
Le défenseur Ukrainien est loin d'être rassurant dans l'axe de la défense parisienne, il peine à ressortir les ballons proprement et préfère souvent les dégagements en force
21:35 - 29' - Tête manquée de Zaïre Emery
Servi dans les airs par Lee Kang In, Zaïre Emery tente de dévier de la tête mais le ballon est un peu derrière lui et sa tentative passe au dessus du cadre des buts adverses
21:33 - 28' - Zagadou ne lâche pas Kvaratskhelia
Lé défenseur havrais ne lâche pas d'un mètre l'attaquant Géorgien et continue à le suivre comme un garde de corps même dans le camp parisien
21:31 - 24' - Lee sollicite Diaw
Frappe puissante et cadrée de Lee Kang In, elle est captée brillamment par Diaw, très solide sur ses appuis
21:27 - 22 ' - Le Havre sort la tête de l'eau
Après un premier quart d'heure difficile, les hommes de Didier Digard parviennent à contenir les assauts parisiens et se projettent rapidement en contre
21:23 - 18' - Belle action havraise
Boufal offre d'une talonnade une belle passe à Gourna, le centre de ce dernier dans la surface parisienne est repoussée difficilement par Safonov
21:22 - 17' - Zaïre Emery surpris
Bien servi juste à l'entrée de la surface par Barcola, Zaïre Emery rate son contrôle et voit le ballon lui échapper, les Havrais peuvent dégager
21:19 - 13' - Superbe tacle de Seko
Quel superbe tacle glissé de Seko sur Barcola dans la surface, l'intervention du défenseur japonais permet aux Havrais de sortir le ballon en corner
21:13 - 7' - Gros pressing des Parisiens
Les Parisiens continuent de mettre une grosse pression à l'image d'un coup franc entrant de Lee Kang In qui ne trouve pas de preneur
21:09 - 3' - Frappe de Hakimi
Belle frappe de Hakimi de vingt mètres, le ballon ne passe pas loin du cadre des buts de Diaw
21:07 - 2' - Zouaoui en sauveteur
Magnifique sauvetage de Zouaoui sur la ligne sur une tête décroisée de Kvaratskhelia sur un corner de Lee Kang In. Premier frisson du côté du HAC
Cette rencontre de la 24ème journée entre Le Havre et le Paris Saint-Germain qui aura lieu ce samedi 28 octobre 2026 au Parc des Princes sera à suivre sur la chaîne Ligue 1 Plus en exclusivité