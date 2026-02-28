DIRECT. Le Havre - PSG : but original de Barcola, suivez le match

Face à une équipe Harvarise joueuse mais peu dangereuse offensivement, le PSG déroule son jeu et mène d'une courte tête à la pause grâce à un but de Barcola dans cette rencontre de la 24ème journée de Ligue 1.

En direct

22:12 - 47' - Kvaratskhelia manque la finition L'attaquant Géorgien s'infiltre dans l'axe après plusieurs feintes, il déclenche une puissante frappe mais elle est trop enlevée, elle passe au dessus des buts de Diaw

22:10 - Début de seconde période ! C'est reparti pour la seconde période entre Le Havre et le PSG

22:00 - Les déclarations de Digard d'avant-match Au micro de Ligue 1 Plus, le coach Havrais a dit tout le bien qu'il pense de ses affiches face au PSG

21:53 - LE PSG FAIT LE BOULOT Le PSG est largement au dessus des Havrais sur l'ensemble de cette première période. Plus offensifs, plus dangereux et surtout un brin plus efficaces, les Parisiens mènent face aux Normands grâce à un but de Barcola (1-0)

21:51 - 45+1' - Frappe de Hakimi sans danger Une frappe de Hakimi de vingt mètres est ralentie par la défense havraise, Diaw capte le cuir sans soucis dans les airs

21:49 - But de Barcola (vidéo) Revivez en vidéo le seul but de cette première période marqué par Bradley Barcola

21:46 - 43' - Dro Fernandez privé de son premier but L'Espagnol parvient à tromper les filets havraises sur un service en retrait de Hakimi, mais le Marocain est signalé hors jeu à juste titre

21:45 - 39' - Quel manqué de Lee Kang In Sur un contre limpide parisien, Barcola adresse une sublime passe de l'extérieur que Quaresma ne reniera pas. Le Sud Coréen se présente seul face à Diaw mais ferme trop son pied et le ballon n'attrape pas le cadre

21:43 - 36' - BARCOLA PERCE LE VERROU HAVRAIS Un but d'une tête piquée de Barcola, démarqué dans la surface après un sublime centre enroulé de Lee Kang In. Le PSG valide enfin sa belle domination dans ce premier acte. 1-0 pour le PSG

21:39 - 34' - Zabarnyi dégage en catastrophe Le défenseur Ukrainien est loin d'être rassurant dans l'axe de la défense parisienne, il peine à ressortir les ballons proprement et préfère souvent les dégagements en force

21:35 - 29' - Tête manquée de Zaïre Emery Servi dans les airs par Lee Kang In, Zaïre Emery tente de dévier de la tête mais le ballon est un peu derrière lui et sa tentative passe au dessus du cadre des buts adverses

21:33 - 28' - Zagadou ne lâche pas Kvaratskhelia Lé défenseur havrais ne lâche pas d'un mètre l'attaquant Géorgien et continue à le suivre comme un garde de corps même dans le camp parisien

21:31 - 24' - Lee sollicite Diaw Frappe puissante et cadrée de Lee Kang In, elle est captée brillamment par Diaw, très solide sur ses appuis

21:27 - 22 ' - Le Havre sort la tête de l'eau Après un premier quart d'heure difficile, les hommes de Didier Digard parviennent à contenir les assauts parisiens et se projettent rapidement en contre

21:23 - 18' - Belle action havraise Boufal offre d'une talonnade une belle passe à Gourna, le centre de ce dernier dans la surface parisienne est repoussée difficilement par Safonov

21:22 - 17' - Zaïre Emery surpris Bien servi juste à l'entrée de la surface par Barcola, Zaïre Emery rate son contrôle et voit le ballon lui échapper, les Havrais peuvent dégager

21:19 - 13' - Superbe tacle de Seko Quel superbe tacle glissé de Seko sur Barcola dans la surface, l'intervention du défenseur japonais permet aux Havrais de sortir le ballon en corner

21:13 - 7' - Gros pressing des Parisiens Les Parisiens continuent de mettre une grosse pression à l'image d'un coup franc entrant de Lee Kang In qui ne trouve pas de preneur

21:09 - 3' - Frappe de Hakimi Belle frappe de Hakimi de vingt mètres, le ballon ne passe pas loin du cadre des buts de Diaw