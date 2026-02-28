Le Havre - PSG : on a payé le prix fort de ce qu'on a fait l'an dernier...

Leader de Ligue 1, le PSG se rend au Havre ce samedi avec l'obligation de gagner pour conserver la tête du classement.

Leader du championnat avant cette 24e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain aborde son déplacement au Havre avec une mission claire de prendre les trois points pour consolider sa première place. Le succès convaincant face à Metz (3-0) a permis aux hommes de Luis Enrique de reprendre la tête du classement, mais la marge reste fragile et chaque faux pas peut relancer la concurrence. Le début du mois de mars doit être parfaitement maîtrisé afin d'aborder sereinement les doubles confrontations face à Chelsea en Ligue des champions, véritable objectif prioritaire du club parisien. Avec une gestion physique toujours aussi complexe ( infirmerie qui ne se désemplit pas ) et une exigence de résultat permanente, le PSG devra trouver le bon équilibre pour éviter toute mauvaise surprise loin du Parc des Princes.

Joao Neves repart à l'infirmerie

Cependant, Luis Enrique devra composer avec plusieurs absences importantes encore une fois et son air fataliste lors de la conférence de presse sonnait comme un aveu d'impuissance " C'est impossible d'avoir tous les joueurs prêts. Impossible. On a payé le prix fort de ce qu'on a fait l'an dernier." a-til-déclaré. Fabian Ruiz poursuit sa reprise après son choc au genou subi en janvier. Joao Neves, touché à la cheville face à Monaco est forfait pour ce déplacement en Normandie. À cela s'ajoutent les incertitudes autour d'Ousmane Dembélé et de Senny Mayulu, tous deux en phase de reprise après des blessures au mollet. Ces forfaits réduisent les options offensives et au milieu, obligeant l'entraîneur espagnol à repenser ses rotations dans une période où l'accumulation des matches commence à peser.

Dans ce contexte, plusieurs joueurs devraient profiter de cette rencontre pour démarrer. Matvey Safonov devrait enchaîner dans les buts, protégé par une défense remaniée où Beraldo pourrait remplacer Pacho dans l'axe aux côtés de Zabarnyi, tandis que Lucas Hernandez est attendu à gauche dans le cadre de la rotation avec Nuno Mendes. Au milieu, Lee Kang-In devrait être titularisé à la place de Joao Neves, alors que Vitinha et Warren Zaïre-Emery seront positionnés à la récupération. Plus haut, Kvaratskhelia devrait occuper le couloir droit offensif, avec Bradley Barcola à gauche et Gonçalo Ramos en pointe. Cette animation offensive devra apporter mobilité et efficacité pour rapidement faire la différence.

Les Havrais enfin solides à domicile

En face, Le Havre arrive avec des arguments, notamment à domicile. Treizièmes du classement, les Normands restent globalement solides au Stade Océane (3 victoires et 1 nul sur les 4 derniers matches). Les hommes de Didier Digard affichent un visage plus conquérant devant leur public, avec plusieurs prestations encourageantes contre des équipes ambitieuses. Capables de défendre bas tout en se projetant rapidement, ils représentent souvent un adversaire piégeux pour le PSG, l'entraineur havrais Didier Digard place toujours le champion de France favori de ce duel "Il faut être réaliste. Bien sûr j'aimerais vous faire rêver et vous dire qu'on va gagner ce match, mais en fait Paris, même avec des blessés, avec leurs remplaçants, c'est un monde totalement différent du nôtre. " a-t-il admis.

Le club normand devra toutefois composer avec plusieurs absences importantes, notamment en défense. Arouna Sanganté est suspendu et Loïc Nego manque également à l'appel, obligeant Didier Digard à reconstruire tout son couloir droit. Zagadou devrait intégrer l'axe, tandis que Timothée Pembélé pourrait être décalé sur le côté. Au milieu, Abdoulaye Touré reste indisponible et le trio Ndiaye – Gourna-Douath – Ebonog devrait être reconduit. Devant, Boufal est attendu sur l'aile gauche autour du capitaine Soumaré, avec une incertitude sur le flanc droit. Une équipe remaniée mais combative, prête à tenter de bousculer le leader parisien dans une rencontre qui pourrait peser autant dans la course au titre que dans la lutte pour le maintien.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

Cette rencontre de la 24ème journée de Ligue 1 qui sera dirigée par Mr. Marc Bollangier aura lieu ce samedi à 21h05 au Stade Océane.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Le Havre - PSG?

C'est la chaîne Ligue 1 qui assurera la diffusion de ce choc en exclusivité ce samedi soir.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

La Ligue 1 McDonald's est diffusée cette saison sur la plateforme Ligue 1+, qui est distribué chez plusieurs opérateurs, incluant notamment DAZN et Prime Video.

Les compositions possibles de départ

Le Havre: Diaw - Pembélé, Doucouré, Lloris - Ebonog, Gourna-Douath ; Kechta, Ndiaye, Zouaoui - Soumaré, Boufal

PSG: Safonov - Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez - Lee Kang-In, Zaïre-Emery, Vitinha - Kvaratskhelia, Ramos, Barcola

Les différentes côtes

Même si les matches face au Havre ne sont jamais faciles pour les Parisiens, le PSG reste favori chez les bookmakers

Betclic : Le Havre 9,25 / Nul 6,10 / PSG 1,27

Winamax : Le Havre 8,50 / Nul 6,25 / PSG 1,27

Unibet : Le Havre 9,00 / Nul 6,30 / PSG 1,27

Parions Sports : Le Havre 10,00 / Nul 6,50 / PSG 1,26