DIRECT. Marseille - Lyon : après un début cauchemardesque, l'OM pousse dans un Vélodrome bouillant, suivez le match

Ce dimanche soir, l'Olympique de Marseille reçoit l'Olympique Lyonnais en clôture de la 24e journée de Ligue 1. À la 3e minute, Corentin Tolisso a ouvert le score. Suivez le match en direct.

En direct

21:29 - Le match reprend (0-1, 43e) Les soigneurs sortent de la pelouse et le jeu peut reprendre au Vélodrome.

21:27 - Choc spectaculaire ! (0-1, 41e) Quelle image ! Nicolas Tagliafico et Timothy Weah sont à la lutte pour récupérer le ballon. L'Américain se jette et touche le cuir avant de faucher l'Argentin. Les deux hommes restent au sol.

21:24 - Corner mal frappé (0-1, 38e) Sur le corner marseillais, le ballon passe derrière la ligne de but avant de revenir dans les limites du terrain.

21:23 - Endrick tente sa chance (0-1, 37e) Trop court sur une tête il y a quelques secondes, Endrick déclenche vite une frappe alors qu'il y a du monde devant lui. Son tir est dévié avant de finir dans les gants de Rulli.

21:21 - Maitland-Niles à l'affut (0-1, 35e) Pris au départ sur une glissade, Ainsley Maitland-Niles se reprend et ne mord pas à la feinte de Hamed Junior Traoré.

21:19 - Plusieurs joueurs blessés (0-1, 33e) C'est le chaos au Vélodrome où les Marseillais réclament une faute grossière sur Balerdi. Finalement, une faute sur Tyler Morton est sifflée. À noter l'entrée des soigneurs sur la pelouse pour prodiguer des soins à Quinten Timber.

21:16 - Premier avertissement (0-1, 30e) En difficulté depuis le début de la saison, Clinton Mata est averti ! Pris par la vitesse de Hamed Junior Traoré, le défenseur tacle mais il manque le ballon et prend la cheville droite de l'ailier. Coup-franc aux allures de corner pour l'OM.

21:15 - Conservation lyonnaise (0-1, 29e) Une séquence qui fait du bien à l'OL avec cet enchaînement de passes, le premier du match.

21:13 - Endrick boite bas (0-1, 27e) Le Brésilien sort du terrain après avoir été soigné.

21:12 - Ça commence à chauffer (0-1, 26e) Faute de Tagliafico sur Weah dans un duel aérien. Dans la foulée, Endrick s'assoit. La tension monte d'un cran entre Tagliafico et Weah.

21:11 - Nouvelle parade (0-1, 25e) Pierre-Emile Hojbjerg joue bien le coup et joue vite sur Greenwood qui frappe directement sur Dominik Greif.

21:10 - Greenwood contré (0-1, 23e) Ballon en profondeur pour Mason Greenwood qui se met dans le sens du but. Il repique sur son pied droit avant de voir sa frappe déviée en corner.

21:10 - Kondogbia ne trouve pas le cadre (0-1, 24e) Geoffrey Kondogbia s'en veut ! Le milieu se déplace bien sur le corner tiré par Emerson. La tête effleure la barre transversale lyonnaise.

21:09 - Changement de côté (0-1, 22e) À l'approche de la demi-heure de jeu, Mason Greenwood a permuté de couloir avec Hamed Junior Traoré.

21:07 - Le match s'emballe ! (0-1, 21e) En retard, Tessmann concède un coup franc qui ne donne rien. Dans la foulée, Balerdi commet une intervention défensive à la limite de la faute sur Noah Nartey. Quelle agressivité dans les duels !

21:05 - Mata heureux ! (0-1, 19e) Ballon au pied, Kondogbia lève la tête et envoie un long ballon en profondeur. Clinton Mata avait perdu le cuir du regard mais il dévie involontairement la trajectoire.

21:04 - Frappe trop croisée (0-1, 18e) Superbe renversement de jeu de Geoffrey Kondogbia pour Timothy Weah qui tente sa chance. Le tir est trop croisé.

21:03 - Endrick proche d'un bijou ! (0-1, 16e) Quelle occasion pour Endrick ! Dans un premier temps, le Brésilien recherche Yaremchuk dans la profondeur mais Aguerd intervient. Le ballon lui revient dans les pieds et il percute la défense marseillaise avant de passer grâce à un contre favorable. Son lob devant Rulli est imprécis, terminant au-dessus de la barre transversale.

21:01 - Nouveau Lyonnais à terre (0-1, 15e) Après Endrick et Clinton Mata, c'est au tour du buteur Corentin Tolisso de se plaindre d'une douleur au pied droit après un tacle de Pierre-Emile Hojbjerg.

20:59 - Les actions s'enchaînent ! (0-1, 13e) Temps-fort pour l'Olympique de Marseille ! Après un cafouillage, Pierre-Emerick Aubameyang frappe en pivot dans les six mètres mais il est contré. Dans la foulée, Mason Greenwood provoque son vis-à-vis et enroule du pied gauche. Greif se couche bien sur sa droite et détourne.

20:59 - Mata s'écroule (0-1, 12e) Les huées descendent des tribunes ! Clinton Mata s'assoit avant de finalement se relever, se plaignant du genou droit.

20:57 - Morton dégage (0-1, 11e) Poussés par leur public, les Marseillais ne se laissent pas abattre et poussent pour égaliser. Aubameyang se projette et centre mais personne n'est présent au second poteau. L'action se poursuit et Hamed Junior Traoré ne peut pas reprendre une déviation de Timber. Morton dégage.

20:55 - L'OM pousse ! (0-1, 9e) Quelle occasion pour l'Olympique de Marseille ! Sur le côté droit, Timothy Weah trouve Quinten Timber dans la surface. Le Néerlandais se tacle pour centrer. En retrait, Mason Greenwood reprend en première intention mais il trouve la jambe droite de Dominik Greif.

20:54 - Endrick soigné (0-1, 8e) Le Brésilien s'écroule. Il se plaint d'une douleur sur le côté droit du visage.