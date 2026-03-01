Marseille - Lyon : "Recoller au trio de tête"... Habib Beye affiche son ambition avant l'Olympico, heure et chaîne TV

Ce dimanche soir, l'Olympique de Marseille reçoit l'Olympique Lyonnais en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Après une semaine de stage à Marbella, les Marseillais veulent retrouver le chemin de la victoire.

Un choc qui sent la poudre. Ce dimanche, deux prétendants aux places qualificatives pour la Ligue des champions en fin de saison s'affrontent. Au Vélodrome, Marseille (4e, 40 points) accueille Lyon (3e, 45 points) avec cinq unités de retard et ce match pourrait déjà être décisif. En effet, une victoire lyonnaise projetterait les joueurs de Paulo Fonseca à huit points devant Marseille et Rennes, et 11 points devant Lille. Mais les Phocéens comptent bien se relancer et retrouver les 3 points après quatre matchs sans victoire (2-2 contre Paris FC, 0-5 face au PSG, 2-2 contre Strasbourg et 0-2 à Brest). De leur côté, les Gones ont connu un coup d'arrêt à Strasbourg la semaine passée (1-3) après sept victoires de rang en championnat et 13 succès toutes compétitions confondues.

Les Marseillais de retour... à Marseille.

Cette semaine, Habib Beye et ses joueurs sont partis à Marbella, l'occasion pour l'ancien entraîneur rennais de mieux découvrir son groupe, travailler tactiquement et de créer des moments de cohésion avant la réception de Lyon ce dimanche soir. Face aux médias, le technicien a tiré un bilan positif du stage : " Cela s'est très bien passé. On était dans un cadre privilégié et on a pu passer beaucoup de temps ensemble. Pour un coach qui découvre un effectif, c'est important d'échanger, de ressentir les joueurs, de comprendre leurs émotions et ce qu'ils vivent. Il y a eu beaucoup d'entrain, beaucoup de sourires. Ils ont partagé des moments ensemble, et c'était essentiel. Ce stage est très positif pour nous".

Désormais, Habib Beye est ambitieux pour la fin de saison qui commence dès ce soir : " Nous voulons recoller au trio de tête et accrocher le bon wagon pour montrer que notre fin de saison sera passionnante. Lorsque vous êtes à l'Olympique de Marseille, vous devez avoir l'ambition d'aller chercher les plus belles places. J'ai envie de voir une équipe conquérante, a prévenu l'ancien international sénégalais. C'est le duel des Olympiques, un match important pour nos supporters et pour nos objectifs. Ce sont deux équipes de très haut niveau qui prétendent à l'Europe et à la Ligue des Champions. Il y a une excitation particulière autour de ce match. Cette semaine a été basée sur ce challenge".

Pour l'entraîneur marseillais, l'Olympico ne représente pas la dernière chance de l'OM pour se qualifier en Ligue des champions : " Il reste encore onze matchs et beaucoup de points à prendre. Un autre résultat ne remettrait pas tout en question ni le travail effectué depuis notre arrivée. Ce qui est sûr, c'est que cette équipe sait ce qu'elle est capable de faire. Il n'y a pas de peur, il y a de l'excitation. Jouer un tel match au Vélodrome est un privilège".

L'OL décimé avant l'Olympico

Battu à Strasbourg la semaine passée, l'Olympique Lyonnais va tenter de consolider sa position et son avance sur son adversaire du soir mais Paulo Fonseca doit faire face à une cascade de blessures. Sorti en cours de jeu contre Strasbourg, Pavel Šulc est absent, tout comme Afonso Moreira, Malick Fofana et Orel Mangala. Ce samedi, l'absence du défenseur Ruben Kluivert s'est ajoutée à la liste. Malgré le "matelas" de points d'avance que Lyon possède sur ses concurrents, Paulo Fonseca préfère relativiser : " Nous avons cinq points d'avance aujourd'hui. Ce n'est pas un avantage confortable. Nous savons que nous serons toujours troisièmes à la fin du match, ce qui est positif, mais en ce moment, il est difficile de penser à la place que nous occuperons à la fin du championnat. Il y a beaucoup de bonnes équipes".

En conférence de presse, le technicien portugais a confié que la pression repose sur les deux équipes avant de louer les qualités de l'OM : " Nous savons que Marseille veut être troisième, voire deuxième. C'est pourquoi nous ne voulons pas mettre cette pression sur notre équipe. Nous avons de la pression, comme à chaque match, et Marseille en a aussi : s'ils ne gagnent pas, ils se retrouveront à huit points. La pression est présente pour toutes les équipes. C'est toujours difficile de jouer contre Marseille, qui a beaucoup de qualités. Ils ont une équipe forte, qui n'est pas dans un très bon moment, mais avec un nouvel entraîneur. C'est un match qu'ils ont besoin de gagner. Pour toutes ces raisons, ce sera un match très difficile, mais nous sommes prêts".

À quelle heure débute Marseille - Lyon ?

Le coup d'envoi du match de la 24e journée de Ligue 1 opposant l'Olympique de Marseille à l'Olympique Lyonnais est prévu ce dimanche 1er mars à 20h45 depuis le stade Vélodrome de Marseille (France). Jérôme Brisard sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Marseille - Lyon ?

Détenteur des droits TV du championnat de France de football, Ligue 1+ diffuse l'Olympico ce dimanche soir.

Comment suivre Marseille - Lyon en streaming ?

Si vous souhaitez suivre ce choc en clôture de la 24e journée de Ligue 1 entre les Phocéens et les Gones sur votre smartphone, tablette ou ordinateur, vous devrez souscrire à un abonnement sur Ligue1+.

Quelles sont les compositions probables de Marseille - Lyon ?

Marseille : Rulli (G) - Balerdi, Aguerd, Medina - Weah, Timber, Höjbjerg, Emerson - Greenwood, Auameyang, Paixão.

: Rulli (G) - Balerdi, Aguerd, Medina - Weah, Timber, Höjbjerg, Emerson - Greenwood, Auameyang, Paixão. Lyon : Greif (G) - Mailtand-Niles - Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Morton, Abner - Tolisso - Endrick, Yaremchuk.

Quels sont les pronostics de Marseille - Lyon ?