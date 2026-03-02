DIRECT. Real - Getafe : les Madrilènes mal partis, suivez le match

En l'absence de Kylian Mbappé, le Real Madrid galère face à Getafe ce lundi lors la 26e journée de Liga. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

21:51 - Vinicius encore bien pris Souvent pris à deux ou même à trois, Vinicius ne parvient pas à faire de réelle différence pour le moment et est une nouvelle fois contré par la défense des Azulones.

21:48 - 6 minutes de temps additionnel L'arbitre de la rencontre entre le Real Madrid et Getafe accorde six minutes de temps additionnel dans cette première période au Bernabéu.

21:45 - Tchouaméni de la tête Sur un centre de Vinicius depuis l'aile gauche, Tchouaméni reprend le ballon de la tête au point de penalty et dévie bien mais Soria capte facilement le ballon sur sa ligne.

21:42 - BUT ! Satriano marque un but exceptionnel pour Getafe (0-1) ! Stupeur au Bernabéu car Getafe prend l'avantage à l'approche de la mi-temps ! Après un ballon mal dégagé par la défense centrale du Real, le ballon revient sur Satriano à l'entrée de la surface. Le joueur prêté par l'OL reprend de volée en envoyant le ballon dans la lucarne de Courtois ! Quel but de l'Uruguayen.

21:40 - Corner pour le Real Madrid Troisième corner du match obtenu par le Real Madrid. Alexander-Arnold le frappe mais la défense de Getafe écarte le danger sans trembler.

21:37 - Arrambari récolte un carton jaune Mauro Arrambari récolte un carton jaune pour une intervention non maîtrisée sur Arda Güler dans le camp du Real, en arrivant par-derrière. L'international uruguayen s'est en plus fait mal au visage sur l'action.

21:34 - Manque d'initiatives à Madrid Du côté du Real, ça manque d'initiatives offensives de la part des joueurs du Real. A droite, Valverde et Alexander-Arnold ne proposent presque rien. Seul Vinicius et Arda Güler paraissent en mesure de prendre la défense bien en place de Madrid.

21:31 - Rüdiger s'en sort bien Soigné, Rico se relève et peut reprendre sa place sur le côté gauche. Antonio Rüdiger bénéficie du bénéfice du doute et n'est pas sanctionné sur cette action litigieuse.

21:29 - Mauvais geste de Rüdiger Antonio Rüdiger se rend coupable d'un mauvais geste en heurtant Rico avec le genou dans la pommette. Ce n'est pas vraiment évident de savoir s'il a fait exprès ou non, mais son geste ne semble pas vraiment naturel... L'arbitre n'a pas sifflé de faute.

21:27 - Soria devant Güler ! Après une roulette exceptionnelle à la Zidane à l'entrée de la surface, Arda Güler s'ouvre le chemin du but et résiste à un dernier défenseur avant de tirer dans un angle fermé... mais Soria détourne bien !

21:24 - Milla se rate complètement sur coup franc Getafe a l'occasion de mettre le danger dans la surface madrilène après un coup franc excentré concédé par Tchouaméni. Mais Milla envoie le ballon directement derrière le but de Courtois.

21:21 - Getafe recule Les joueurs de Getafe ont, après une bonne entame de match, commencé à reculer petit à petit. Valverde tente un centre à ras de terre compliqué pour Vinicius mais le ballon est trop profond.

21:17 - Vinicius manque son duel avec Soria ! Après un très bon pressing, Thiago Pitarch provoque une perte de balle et peut servir Vinicius dans la profondeur. Seul face à Soria, le Brésilien frappe au sol mais Soria détourne du pied au dernier moment !

21:16 - Garcia tente sa chance Bien trouvé dans la surface par Valverde, Gonzalo Garcia contrôle pour s'emmener le ballon avant de tenter un tir croisé compliqué. Soria capte le cuir !

21:14 - Alexander-Arnold au secours de Courtois La première occasion du match est pour Getafe ! Sur un superbe centre venu de la droite, Diego Rico arrive seul dans la surface et reprend de volée en croisant. Courtois semble sur la trajectoire mais Alexander-Arnold le devance pour dégager en catastrophe.

21:12 - Femenia récolte un carton jaune Après 8 minutes de jeu, Kiko Femenia écope du premier carton jaune de la rencontre côté Getafe pour une troisième faute en quelques minutes, cette fois sur Carreras, le latéral gauche du Real Madrid.

21:10 - Getafe en 5-4-1 C'est en 5-4-1 que Bordalas a choisi d'organiser son équipe de Getafe aujourd'hui, avec Femenia comme milieu droit et Satriano, l'attaquant passé par l'OL, comme milieu gauche. Luis Vazquez évolue seul devant.

21:08 - Getafe démarre fort Ce sont les Azulones qui ont mieux démarré cette rencontre au Bernabéu. Le pressing est bien effectué et ils jouent assez haut, ce qui surprend certainement les joueurs du Real Madrid.

21:05 - Vinicius tente sa chance Après un ballon perdu par les joueurs de Getafe, les Merengue partent vite en contre et Valverde parvient à servir Vinicius sur la gauche. Le Brésilien pénètre dans la surface et frappe du droit mais ouvre trop son pied et le ballon passe à côté.

21:03 - C'est parti entre le Real Madrid et Getafe ! Après une minute de silence en hommage à un dirigeant du Real Madrid, c'est parti avec un peu de retard pour cette rencontre entre le Real Madrid et Getafe ! Ce sont les joueurs de Getafe qui engagent pour ces 45 premières minutes au Bernabéu.

20:58 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse du Bernabéu Les joueurs du Real Madrid et de Getafe pénètrent sur la pelouse du Bernabéu ! Le coup d'envoi est maintenant imminent à Madrid.

20:53 - Le Real Madrid, bête noire de Bordalas Entraîneur reconnu en Liga, José Bordalas ne compte aucune victoire en 16 matchs face au Real Madrid dans sa carrière, que ce soit avec le Deportivo Alaves, Valence ou Getafe. Mais le "Dentiste" a toujours posé des problèmes au Real à chaque fois qu'il l'a rencontré, comme pour prouver qu'il méritait bien d'être surnommé de la sorte en Espagne. Pourquoi un tel surnom ? Parce qu'il n'est jamais agréable de rencontrer l'une de ses équipes... comme il n'est jamais agréable d'aller chez le dentiste. Le Real est prévenu !

20:48 - Getafe est en forme Depuis le 2 janvier 2026, les Azulones n'ont même jamais perdu un match avec plus d'un but d'écart. Et avant une courte défaite contre le Séville FC (0-1) le week-end dernier, Getafe était sur une série de 4 matchs sans défaite (2 nuls & 2 victoires). Preuve que c'est un vrai défi qui attend Alvaro Arbeloa et son équipe ce lundi soir, même s'il faut remonter au 24 février 2008 pour retrouver la trace d'une victoire de Getafe au Bernabéu (0-1).

20:42 - Un match difficile à l'aller pour le Real 14e de Liga avant cette rencontre, Getafe ne doit a priori pas représenter un grand danger pour le Real Madrid. Mais les apparences sont parfois trompeuses et il n'est jamais facile de battre une équipe entraînée par José Bordalas. À l'aller, fin octobre au Coliseum, les coéquipiers de Vinicius (alors encore entraînés par Xabi Alonso) avait souffert avant de s'imposer par la plus petite des marges (0-1) grâce à un but inscrit à dix minutes de la fin du match par... Kylian Mbappé, qui ne sera pas là pour venir au secours de son équipe aujourd'hui.