Real - Getafe : comment faire sans Kylian Mbappé ?

Le Real Madrid accueille Getafe ce lundi soir (21h) en clôture de la 26e journée de Liga et devra trouver la solution face à son voisin madrilène sans Kylian Mbappé, blessé au genou.

Comment faire sans Kylian Mbappé ? C'est la question que doit se poser Alvaro Arbeloa avant la rencontre entre le Real Madrid et Getafe, ce lundi soir (21 heures) en clôture de la 26e journée de Liga. Comme face à Benfica mercredi soir (2-1), l'entraîneur madrilène est privé du meilleur buteur du club (38 buts en 33 rencontres), toujours en délicatesse avec son genou gauche et qui devrait finalement manquer plusieurs semaines de compétition, au pire des moments de la saison.

Le Real Madrid doit pourtant impérativement l'emporter ce lundi soir face à son voisin de la banlieue sud de Madrid, Getafe. En battant Villarreal grâce notamment à un triplé de Lamine Yamal (4-1), le Barça a pris provisoirement quatre points d'avance en tête de la Liga. Les Merengue ne peuvent pas se permettre un autre résultat qu'une victoire à domicile, même sans Kylian Mbappé.

Getafe est en forme

14e de Liga avant cette rencontre, Getafe ne doit a priori pas représenter un grand danger pour le Real Madrid. Mais les apparences sont parfois trompeuses et il n'est jamais facile de battre une équipe entraînée par José Bordalas. À l'aller, fin octobre au Coliseum, les coéquipiers de Vinicius (alors encore entraînés par Xabi Alonso) avait souffert avant de s'imposer par la plus petite des marges (0-1) grâce à un but inscrit à dix minutes de la fin du match par... Kylian Mbappé, qui ne sera pas là pour venir au secours de son équipe aujourd'hui.

Depuis le 2 janvier 2026, les Azulones n'ont même jamais perdu un match avec plus d'un but d'écart. Et avant une courte défaite contre le Séville FC (0-1) le week-end dernier, Getafe était sur une série de 4 matchs sans défaite (2 nuls & 2 victoires). Preuve que c'est un vrai défi qui attend Alvaro Arbeloa et son équipe ce lundi soir, même s'il faut remonter au 24 février 2008 pour retrouver la trace d'une victoire de Getafe au Bernabéu (0-1). Et peu importe si José Bordalas ne compte aucune victoire en 16 matchs face au Real Madrid dans sa carrière.

Les compos de Real Madrid - Getafe : Carreras et Camavinga incertains

Pour cette rencontre face à Getafe, Alvaro Arbeloa devrait continuer à faire confiance à 4-4-2 modulable. Alvaro Carreras et Eduardo Camavinga sont toutefois incertains pour cette rencontre et pourraient être remplacés respectivement par Fran Garcia et Brahim Diaz dans l'équipe. Rodrygo fait lui son retour dans le groupe mais ne devrait pas débuter.

Le onze de départ probable du Real Madrid : Courtois - Alexander-Arnold, Rüdiger, Alaba, Carreras - Valverde, A. Güler, Tchouaméni, Camavinga - G. Garcia, Vinicius.

Du côté de Getafe, José Bordalas devrait sans réelle surprise aligner une équipe avant tout solide sur le plan défensive, avec une ligne de cinq défenseurs et trois milieux de terrain. Devant, l'ancien joueur de l'OL Martin Satriano devrait débuter aux côtés de Luis Vazquez dans un match qui s'annonce compliqué pour les deux attaquants azulones.

Le onze de départ probable de Getafe : Soria - Femenia, Iglesias, Duarte, Romero, Rico - M. Martin, Milla, Arambarri - L. Vazquez, Satriano.

Heure, chaîne, comment voir Real Madrid - Getafe en direct

Ce match entre le Real Madrid et Getafe ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur beIN Sports 2, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre le Real et Getafe à partir de 21h ce lundi 2 mars, il faudra se rendre sur le site de beIN Sports ou sur MyCanal, le site de Canal+.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Real Madrid - Getafe ?

Pour cette rencontre de la 26e journée de Liga, le Real Madrid est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour ce derby madrilène contre Getafe. La cote pour une victoire des Merengue oscille entre 1,2 et 1,4 tandis que celle d'une victoire des Allemands à Madrid se situe entre 8 et 10. La cote pour un match nul est d'environ 5.