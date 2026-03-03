Barcelone - Atlético Madrid : "1% de chance, 99% de foi"... Le Barça vise une incroyable remontada en Coupe du Roi, heure et chaîne TV

Après la claque reçue à l'aller (4-0), le FC Barcelone accueille l'Atlético Madrid en demi-finale retour de la Coupe du Roi ce mardi soir. Les Blaugranas visent la remontada pour se hisser pour la deuxième année de suite en finale.

Est-ce que le FC Barcelone parviendra à renverser l'Atlético Madrid ? : c'est la question qui résonne dans les têtes des supporters blaugranas et Colchoneros. Le 12 février dernier, le Barça s'est lourdement incliné en terre madrilène au Wanda Metropolitano (0-4), se rendant la qualification en finale de la Coupe du Roi compliquée. Mais s'il y a bien un club qui croit en la remontada, c'est le FC Barcelone. Triple buteur ce week-end face à Villareal, Lamine Yamal est même allé plus loin. La star du football espagnol a commenté sur sa publication Instagram "1% de chance, 99% de foi", reprenant le slogan de l'illustre Neymar avant la remontée histoire des Catalans face au Paris Saint-Germain en 2017. Depuis plusieurs jours, le compte X du FC Barcelone relaie des dates historiques de performances renversantes de la part des Catalans et affiche plusieurs messages tels que : "Ils y croient, nous y croyons" ou "Nous voulons rendre l'impossible, possible".

En conférence de presse, Hansi Flick a rejoint ses joueurs, croyant à la remontada ce mardi soir : " Il faut toujours y croire, bien évidemment. Tous les supporters présents dans le stade nous soutiendront. Nous avons un bon exemple, contre Dortmund (4-0 l'an dernier, ndlr). Il faut marquer deux buts à chaque période. Nous savons que ce sera difficile car l'adversaire est fantastique et nous a fait beaucoup de mal lors du dernier match, mais je pense que nous pouvons y arriver. La remontada face au PSG en 2017 ? Je ne pense ni au passé ni à l'avenir, mais au présent. Nous connaissons l'histoire, mais notre travail consiste à bien faire les choses mardi. (...) Je ne me suis jamais retrouvé dans une telle situation, mais cela ne me fait pas peur". Néanmoins, l'entraîneur allemand sera privé de Frenkie de Jong, de Gavi ou encore d'Eric Garcia et d'Andreas Christensen.

L'Atlético a un plan contre Yamal

Après une victoire 4-0 à l'aller, l'Atlético Madrid aborde cette rencontre retour sereinement malgré les tentatives de destabilisation catalanes. " Je ne commente pas ce que les autres disent. Nous envisageons ce match comme tous les autres, comme tous ceux que nous avons disputés contre eux. Nous connaissons leurs atouts et nos chances de mener le match comme nous le souhaitons", a déclaré Diego Simeone en conférence de presse. L'Atlético Madrid n'a plus atteint la finale de la Coupe du Roi depuis 2013 et Antoine Griezmann pourrait enfin réaliser son rêve de remporter un trophée sous le maillot des Colchoneros. Face à un Lamine Yamal étincelant, Diego Simeone a déjà prévu un plan pour limiter son influence dans le jeu : "C'est un très bon joueur, déstabilisant, surtout à l'approche de la zone de vérité. Nous pouvons attaquer par ce côté et le pousser à être dans la position où il se sent le plus mal à l'aise, c'est-à-dire en défense".

À quelle heure débute Barcelone - Atlético Madrid ?

Le coup d'envoi de la demi-finale retour de la Coupe du Roi opposant le FC Barcelone à l'Atlético Madrid est prévu ce mardi 3 mars à 21h00 depuis le Camp Nou à Barcelone (Espagne). Ricardo de Burgos Bengoechea sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Barcelone - Atlético Madrid ?

Détenteur des droits TV de la Coupe du Roi, DAZN diffusera le choc retour des demi-finales entre le Barça et l'Atlético Madrid.

Comment suivre Barcelone - Atlético Madrid en streaming ?

Si vous souhaitez suivre cette demi-finale retour de la Coupe du Roi entre les Blaugranas et les Colchoneros sur votre smartphone, tablette ou ordinateur, vous devrez souscrire à un abonnement sur DAZN.

Quelles sont les compositions probables de Barcelone - Atlético Madrid ?

Barcelone : Garcia (G) - Koundé, Garcia, Cubarsi, Baldé - Pedri, Fermin, Olmo - Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Garcia (G) - Koundé, Garcia, Cubarsi, Baldé - Pedri, Fermin, Olmo - Yamal, Lewandowski, Raphinha. Atlético Madrid : Oblak (G) - Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri - Llorente, Koke, Baena - Sorloth, Alvarez, Lookman.

Quels sont les pronostics de Barcelone - Atlético Madrid ?