DIRECT. Barcelone - Atlético Madrid : suivez le match

Après la claque reçue à l'aller (4-0), le FC Barcelone accueille l'Atlético Madrid en demi-finale retour de la Coupe du Roi ce mardi soir. Suivez le match en direct.

En direct

21:10 - Ajustement défensif (0-0, 8e) En phase défensive, Antoine Griezmann redescend au milieu de terrain, tout comme Giuliano Simeone qui vient épauler ses défenseurs. 5-4-1 pour l'Atlético Madrid lorsque le Barça attaque.

21:09 - Fermin imprécis (0-0, 6e) Dans le couloir droit, Fermin Lopez se sert de l'appel de Jules Koundé pour se mettre sur son pied gauche mais son centre est manqué.

21:08 - Griezmann dégage (0-0, 5e) Sur le côté gauche, João Cancelo lance Raphinha d'un extérieur. Le Brésilien obtient un corner dégagé de la tête par Antoine Griezmann.

21:06 - Ruggeri colle Yamal ! (0-0, 4e) Dès son contrôle, Lamine Yamal veut faire le tour de Ruggeri mais le défenseur le suit et ne laisse aucun espace.

21:06 - Kounde à droite ! (0-0, 3e) Finalement, Jules Kounde occupe bien son couloir droit, tandis que João Cancelo est son penchant à gauche.

21:05 - Fermin donne le ton ! (0-0, 2e) Récupération très haute de Pedri dans les pieds de Koke. Raphinha trouve Fermin qui enroule du pied droit. Le ballon est claqué en corner par Musso. Quelle première occasion !

21:03 - C'est parti ! (0-0, 1e) Fermin Lopez lance cette demi-finale retour de la Coupe du Roi ! Le Barça a 90 minutes pour signer une incroyable remontée !

21:00 - Plusieurs visages fermés Très souriant d'ordinaire, Lamine Yamal a le visage très fermé et concentré, tout comme Pedri et Jules Koundé.

21:00 - Entrée des joueurs Les 22 acteurs pénètrent sur la pelouse d'un Camp Nou bouillant !

20:54 - La tension monte ! L'ambiance est incandescente au Camp Nou à. quelques minutes du coup d'envoi de la demi-finale retour de Coupe du Roi.

20:50 - L'autre demi se joue demain Dans l'autre affiche du dernier carré de la Coupe du Roi, la Real Sociedad avait battu l'Athletic Bilbao à San Mames (1-0). Match retour ce mercredi à 21h.

20:45 - 1-1 cette saison Depuis le début de la saison 2025/2026, les deux clubs se sont affrontés à deux reprises. Si le Barça l'a emporté 3-1 à domicile en championnat le 2 décembre dernier, l'Atlético Madrid a corrigé le FC Barcelone le 12 février en demi-finale aller de la Coupe du Roi (0-4).

20:40 - Une première depuis 2013 ? L'Atlético Madrid n'a plus atteint la finale de la Coupe du Roi depuis 2013 et Antoine Griezmann pourrait enfin réaliser son rêve de remporter un trophée sous le maillot des Colchoneros.

20:35 - Simeone pas déstabilisé Après une victoire 4-0 à l'aller, l'Atlético Madrid aborde cette rencontre retour sereinement malgré les tentatives de destabilisation catalanes. "Je ne commente pas ce que les autres disent. Nous envisageons ce match comme tous les autres, comme tous ceux que nous avons disputés contre eux. Nous connaissons leurs atouts et nos chances de mener le match comme nous le souhaitons", a souligné l'entraîneur des Colchoneros.

20:30 - Sur quelle chaîne regarder Barcelone - Atlético Madrid ? Détenteur des droits TV de la Coupe du Roi, DAZN diffusera le choc retour des demi-finales entre le Barça et l'Atlético Madrid.

20:25 - Yamal, l'homme de la soirée ? Ce soir, Lamine Yamal sera l'homme à surveiller pour la défenseurs de l'Atlético Madrid. "C'est un très bon joueur, déstabilisant, surtout à l'approche de la zone de vérité. Nous pouvons attaquer par ce côté et le pousser à être dans la position où il se sent le plus mal à l'aise, c'est-à-dire en défense", a déclaré Diego Simeone à son propos en conférence de presse.

20:20 - Hansi Flick y croit ! En conférence de presse, Hansi Flick a rejoint ses joueurs, croyant à la remontada ce mardi soir : "Il faut toujours y croire, bien évidemment. Tous les supporters présents dans le stade nous soutiendront. Nous avons un bon exemple, contre Dortmund (4-0 l'an dernier, ndlr). Il faut marquer deux buts à chaque période. Nous savons que ce sera difficile car l'adversaire est fantastique et nous a fait beaucoup de mal lors du dernier match, mais je pense que nous pouvons y arriver. La remontada face au PSG en 2017 ? Je ne pense ni au passé ni à l'avenir, mais au présent. Nous connaissons l'histoire, mais notre travail consiste à bien faire les choses mardi. (...) Je ne me suis jamais retrouvé dans une telle situation, mais cela ne me fait pas peur".

20:17 - Griezmann titulaire, la compo des Colchoneros Vainqueur 4-0 à l'aller, Diego Simeone a laissé quelques cadres sur le banc comme Sorloth, Gimenez ou Robin Le Marchand et Jan Oblak. Antoine Griezmann va débuter tout comme Julian Alvarez et Ademola Lookman : Musso (G) - Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri - Simeone, Cardoso, Koke, Lookman - Griezmann, Alvarez.

20:15 - Yamal a lancé la remontada ! Triple buteur ce week-end face à Villareal, Lamine Yamal est même allé plus loin. La star du football espagnol a commenté sur sa publication Instagram "1% de chance, 99% de foi", reprenant le slogan de l'illustre Neymar avant la remontée histoire des Catalans face au Paris Saint-Germain en 2017.

20:12 - Yamal présent, Olmo et Rashford sur le banc, le onze du Barça Pour cette demi-finale retour, Hansi Flick se prive de Marcus Rashford et Dani Olmo, laissés sur le banc au coup d'envoi. Lamine Yamal sera le détonateur de l'attaque catalane aux côtés de Raphinha et de Ferran Torres. À noter le repositionnement de Jules Koundé en défense centrale, tandis que João Cancelo occupera le flanc droit de la défense : J.Garcia (G) - Cancelo, Kounde, Cubarso, G.Martin - Pedri, Bernal - Yamal, Fermin, Raphinha - Ferran.

20:10 - Les vestiaires sont prêts ! Ce mardi, les Blaugranas et les Colchoneros évolueront avec leur maillot domicile.

20:05 - Une correction à l'aller Est-ce que le FC Barcelone parviendra à renverser l'Atlético Madrid ? : c'est la question qui résonne dans les têtes des supporters blaugranas et Colchoneros. Le 12 février dernier, le Barça s'est lourdement incliné en terre madrilène au Wanda Metropolitano (0-4), se rendant la qualification en finale de la Coupe du Roi compliquée.