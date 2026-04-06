Fernando Torres : "J'ai vécu toute ma vie dans un appartement de 80 mètres carrés, et maintenant ma vie est complètement différente"

L'ancienne légende de la Roja s'est confiée sur sa vie.

Fernando Torres, attaquant légendaire de l'équipe d'Espagne, l'Altético Madrid ou encore Liverpool, a désormais 41 ans. A la retraite depuis plusieurs années contrairement à un Cristiano Ronaldo qui évolue toujours au plus haut niveau malgré cet âge... L'Espagnol vit une retraite paisible et a même transformé physiquement son corps de façon spectaculaire depuis qu'il a décidé de prendre sa retraite de footballeur en 2019.

Dans une interview accordée pour El Mundo il y a quelques mois, l'ancien numéro 9 de la sélection espagnole a évoqué ses racines, n'oubliant pas d'où il vient. " J'ai vécu toute ma vie dans un appartement de 80 mètres carrés à Fuenlabrada, et maintenant ma vie est complètement différente. Mais l'essentiel reste le même. Je sais très bien ce qui compte. Je sais d'où je viens. Je viens d'un quartier populaire du sud."

Fernando Torres a toujours parlé avec fierté de ses racines à Fuenlabrada, une ville ouvrière qui, comme il l'a expliqué, a façonné sa vision de la vie.