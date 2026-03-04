DIRECT. Marseille - Toulouse : le TFC riposte rapidement, suivez le match

A l'occasion des quarts de finale de Coupe de France, Marseille a signé une entame de feu en ouvrant rapidement le score sur penalty face à Toulouse. Les Haut-Garonnais sont rapidement revenus sur corner.

En direct

21:38 - Marseille conserve (39') L'OM impose une nouvelle conservation de balle sans pour autant parvenir à trouver les intervalles. Il faut dire que le bloc toulousain est bien compact.

21:36 - Beye veut du rythme (37') Sur cette séquence de possession de balle de son équipe, Beye demande à ses joueurs d'imprimer du rythme dans les transmissions. Pour un énorme coup de coude sur Medina, Emersonn prend à son tour un carton jaune.

21:34 - Le jaune pour Greenwood (35') Après une perte de balle dans l'axe de Greenwood, l'Anglais commet une grosse faute sur Casseres. Monsieur Pignard brandit le carton jaune.

21:32 - La parade de Haug ! (33') Après un véritable show de Greenwood dans la surface toulousaine, l'Anglais sert Abdelli dans l'axe qui place une frappe puissante du droit. Haug se détend et détourne en corner.

21:30 - Methalie fait la faute sur Weah (31') Le long de la ligne de touche à droite, Weah porte le ballon. Methalie commet la faute et interrompt la remontée du Phocéen.

21:28 - La transversale pour Vermeeren ! (29') Sur corner, Paixao opte pour un jeu à deux avec Greenwood qui décale Vermeeren. En première intention à 20 mètres, le Belge délivre un enroulé qui s'écrase sur la barre !

21:26 - Gboho virevoltant (27') Côté gauche, Gboho signe un dribble avant de lancer Methalie dans la profondeur. Balerdi s'interpose de justesse. Belle séquence des Toulousains qui rentrent peu à peu dans ce quart de finale de Coupe de France.

21:23 - Abdelli intercepté (24') Sur le une deux déclenché par Kongogbia avec Abdelli, la remise de ce dernier est interceptée par Casseres.

21:21 - Cresswell dominant dans les airs (22') Sur corner, Toulouse est encore dangereux. Cresswell avait pris le dessus sur son vis à vis mais Nicolaisen avait commis la faute. Ballon rendu aux Marseillais.

21:20 - Paixao en solitaire (20') Trouvé côté gauche, le Brésilien repique dans l'axe puis assène une puissante frappe du droit alors qu'Aguerd avait lancé un appel en profondeur. C'est contré.

21:16 - L'OM repart de l'avant (17') Après l'égalisation de Gboho, les Phocéens se montrent à nouveau offensivement dans la sillage de Greenwood remuant à gauche. Dans la surface, Aubameyang est recherché mais il est précédé par Nicolaisen.

21:15 - Gboho égalise ! (1-1) L'attaquant toulousain, bien placé au second poteau, profite d'un ballon mal repoussé par Rulli pour remettre son équipe à hauteur dans ce quart de finale de Coupe de France !

21:11 - Diop empêche Aubameyang in extremis ! (12') Quelle occasion pour l'OM ! Après le débordement de Paixao côté gauche, Aubameyang est trouvé en pivot plein axe dans la surface. Au moment de se retourner pour frapper, le Phocéen est contré in extremis par Diop qui signe un retour salvateur.

21:10 - Premier carton du match (11') Monsieur Pignard sort le premier carton de cet OM - Toulouse après un nouveau tacle très en retard d'Abdelli sur Sidibé.

21:08 - La première action toulousaine (9') Alors qu'il dispose d'espace côté droit, Sidibé délivre un centre enroulé du droit, repris de la tête par Gboho. L'attaquant toulousain manque un peu son geste, sa tête passe largement au-dessus de la cage de Rulli.

21:06 - Reprise du jeu (7') Après un temps-mort suite au tacle appuyé d'Abdelli sur Sidibé, le jeu reprend alors que le Toulousain va pouvoir conserver sa place.

21:04 - Sidibé au sol (5') Face au tacle incontrôlé d'Abdelli, Sidibé reste au sol. Pas de carton jaune pour le milieu phocéen.

21:03 - Greenwood transforme le penalty (1-0) Sur penalty, Greenwood délivre une frappe croisée basse pour ouvrir le score dans cette rencontre ! Haug est un peu court malgré son plongeon du bon côté.

21:00 - Penalty pour Marseille ! Incroyable, après moins d'une minute de jeu, Monsieur Pignard siffle un penalty pour l'OM ! Au moment de déclencher son centre, Greenwood est fauché par Nicolaisen dans la surface sur la droite. Les Phocéens ont une occasion en or d'ouvrir rapidement le score dans ce quart de finale de Coupe de France.

21:00 - C'est parti ! C'est parti pour cette affiche des quarts de finale de Coupe de France, Marseille - Toulouse !

20:55 - L'arbitre de la rencontre Cette rencontre sera arbitrée par Monsieur Brisard.

20:50 - L'OM, bête noire des Toulousains Toutes compétitions confondues, la dernière victoire de Toulouse sur l’OM remonte à 2012. Depuis Marseille est invaincu face à cet adversaire sur les 26 derniers matches

20:45 - La composition de Toulouse ! Pour ce Marseille - Toulouse, Martinez Novell aligne un 3-4-3 avec une attaque composée d'Emersonn en pointe et Donnum et Gboho en soutien. Dans la cage toulousaine, pas de Restes mais Haug.

20:36 - La composition de l'OM ! Habib Beye opte pour une formation qui devrait évoluer en 4-2-3-1 avec une charnière centrale Aguerd - Balerdi. Abdelli est titulaire en n10 en soutien d'Aubameyang. Aux ailes, Paixao à gauche et Greenwood sont alignés.