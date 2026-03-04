Marseille - Toulouse : "un objectif majeur", Beye fixe les ambitions de l'OM en Coupe de France, heure et chaîne TV

A l'occasion des quarts de finale de Coupe de France, Marseille, ambitieux, reçoit Toulouse ce mercredi à 21h00 au Vélodrome.

Après la victoire face à l'OL en Ligue 1 (3-2), c'est un OM enthousiaste qui se prépare à affronter Toulouse pour les quarts de finale de Coupe de France, ce mercredi à 21h00. Ambitieux, les Marseillais veulent clairement jouer sur les deux tableaux pour s'offrir une fin de saison à enjeu comme l'explique le coach Habib Beye : "On va jouer les deux compétitions à fond, il n'y a pas de choix du roi. Je fais étape par étape, je ne me projette pas, il faut aller chercher ces trophées là, match après match. Celui de Lyon appartient au passé, maintenant il faut se concentrer sur Toulouse. C'est un quart de finale de Coupe, à domicile, ce sera difficile, mais on veut jouer sur les deux tableaux". D'autant plus que la Coupe de France est une compétition qui échappe aux Marseillais depuis 1989, ce qui en fait une réelle source de motivation pour l'effectif phocéen : "On n'a pas gagné ce trophée depuis longtemps, c'est un objectif majeur. On veut créer cette émulation-là dans le challenge".

De son côté, Toulouse rame depuis son huitième de finale de Coupe de France remporté face à Amiens (1-0). Sur les quatre derniers matches de championnat, les Haut-Garonnais n'ont pas remporté la moindre victoire. Au Vélodrome le défi s'annonce corsé mais l'entraîneur toulousain, Martinez Novell, n'est pas défaitiste : "On y croit : on va lutter de toutes nos forces pour s'offrir une soirée mémorable". Une rencontre de prestige que le coach espagnol n'hésite d'ailleurs pas à qualifier du match "le plus important de la saison".

A quelle heure débute Marseille - Toulouse ?

Le coup d'envoi du quart de finale de Coupe de France Marseille - Toulouse sera donné à 21h00 au Vélodrome.

Sur quelle chaîne suivre Marseille - Toulouse ?

Marseille - Toulouse est à retrouver sur BeIN Sports 1.

Quelles sont les compositions probables de Marseille - Toulouse ?

Marseille. De Lange (ou Rulli) - Weah, Balerdi, Pavard, Emerson - Abdelli, Kondogbia - Greenwood, Nwaneri, Paixão - Aubameyang.

Toulouse. Haug - Sidibé, McKenzie, Cresswell - Kamanzi, Casseres, Diop, Methalie - Hidalgo, Emersonn, Gboho.