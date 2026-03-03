"Cela ne semble pas être une coïncidence" : les "soupçons" concernant la blessure de Mbappé

Blessé, le Français Kylian Mbappé aurait peut être du avoir un peu plus de ménagement de la part du staff médical.

Kylian Mbappé est blessé et forfait pendant plusieurs jours suite à une blessure. Le Français souffre d'une grosse blessure avec une entorse du genou gauche d'après une information révélée par L'Equipe, confirmée ensuite par Cadena SER. L'objectif est de remettre sur pied le champion du monde pour le 17 mars, date du huitième de finale aller de la Ligue des champions même si le coach du Real, Alvaro Arbeola, promet que le club écoutera le staff médical. "Nous savons ce qui ne va pas chez lui et ce que nous voulons maintenant : qu'il se remette bien de ces douleurs et qu'il revienne à 100 % une fois complètement rétabli."

Mais cette blessure pose quelques problèmes dans sa gestion... Dans l'émission de radio "Carrusel Canalla", on y explique que de nombreux soupçons planant sur une gestion pour le moins discutable du cas Mbappé, car "le changement de médecin chef du Real Madrid en janvier ne semble pas être une coïncidence". Ce dossier aurait été traité "différemment du reste du Real Madrid. "Il semble clair que le diagnostic de décembre était erroné ou a évolué vers une autre blessure en raison d'une récupération insuffisante" expliquent les protagonistes de l'émission.

Selon le journaliste, l'entourage de la famille de Mbappé n'est pas vraiment content de la situation. S'ils ne parlent pas vraiment à la presse espagnole, ils font passer certains messages selon les dires du journaliste Antón Meana. "Ce qu'ils disent, c'est que si Mbappé avait reçu le conseil de s'arrêter en décembre en raison d'une blessure nécessitant du repos, il se serait arrêté", a expliqué Antón à propos de l'opinion de l'entourage du Français, qui, d'après ce qu'il a entendu, accuse directement le staff médical du Real Madrid d'être responsable de la situation actuelle du joueur et de l'aggravation de sa blessure. Les journalistes vont également plus loin, mettant un doute sur la véracité de l'affaire... Car s'il a manqué certains matchs, il en a disputé également quelques jours plus tard. "Le joueur ne joue pas contre City en phase de groupes de la Ligue des Champions. Il souffre ce jour-là, mais s'il souffre, il est impossible qu'une semaine plus tard, il ne ressente aucune douleur et joue 90 minutes à Talavera", explique de son côté Javier Herráez. En tout cas, il est désormais clair que le Français devra subir une vraie période de repos.