Cristiano Ronaldo : la star a-t-elle fui l'Arabie Saoudite avec son jet privé en pleine guerre au Moyen-Orient ?

Le Portugais aurait pris son jet privé dans la nuit pour quitter l'Arabie Saoudite.

Mais ou est passé Cristiano Ronaldo ? Le joueur star portugais, vivant en Arabie Saoudite, a peut être quitté le pays il y a quelques heures. Le jet privé de la star a en effet quitté le pays du Moyen-Orient au beau milieu de la nuit sans que l'on ne sache si l'attaquant d'Al-Nassr se trouvait à bord. C'est sur le site Flightradar24 que des personnes ont vu le Bombardier Global Express de la star portugaise quitter la capitale saoudienne subitement.

Après l'attaque de l'ambassade américaine à Ryad et la guerre au Moyen Orient entre l'Iran et les Etats-Unis / Israël, la région est sous tension et un embrasement pourrait arriver... Est ce la raison du départ de CR7 ? On ne sait pas pour le moment. L'international portugais n'est pas prévu sur la feuille de match du quart de finale aller de la Ligue des champions d'Asie qui devait opposer Al Wasl à Al-Nassr ce mercredi. Mais ce quart de finale a surtout été reporté pour des raisons de sécurité. La situation actuelle au Moyen-Orient a poussé la Confédération asiatique de football à ne prendre aucun risque. Le match aller devait se jouer au stade Zabeel de Dubaï alors que la capitale émiratie a été prise pour cible à plusieurs reprises depuis le début de la guerre en Iran. On attend désormais plus d'explications à propos du quintuple Ballon d'or.