Mehdi Taremi : l'attaquant et capitaine de l'Iran veut partir à la guerre pour combattre

L'ancien attaquant de l'Inter a décidé de prendre les armes pour se battre.

A l'image de certains athlètes ukrainiens qui ont voulu prendre les armes pour combattre l'invasion russe... Mehdi Taremi a demandé à ses dirigeants de quitter la Grèce pour s'impliquer dans le conflit entre l'Iran et Israël / Etats-Unis. Cette information provient du média italien Tuttosport qui explique que l'ancien joueur de l'Inter Milan et star de la sélection iranienne a demandé de rentrer au pays pour combattre. L'ancien joueur du FC Porto et de l'Inter, serait "anxieux" selon des mots cités par le quotidien italien, envisageant donc d'écourter sa saison, de mettre sa vie en jeu, pour aider son peuple. Il y a quelques mois, lors de la Coupe du monde des clubs, Mehdi Taremi était bloqué en Iran en raison du conflit militaire avec Israël et avait été contraint de manquer la compétition.

Membre de la sélection iranienne depuis 2015, Mehdi Taremi est capitaine de cette dernière avec plus d'une centaine de sélections pour 57 buts au total.