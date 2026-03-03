Rodrygo : adieu la Coupe du monde !

Le Brésilien est forfait pour la prochaine Coupe du monde dans une centaine de jours.

Coup dur pour le Real Madrid, le Brésil et surtout le joueur... Ce mardi 3 mars, le club madrilène a annoncé la grave blessure de son attaquant brésilien Rodrygo. Le joueur souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et manquera le reste de la saison avec le Real Madrid… ainsi que la Coupe du Monde. La star brésilienne a passé des examens médicaux ce matin afin de déterminer la gravité exacte de sa blessure au genou contractée contre Getafe.