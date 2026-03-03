Rodrygo : adieu la Coupe du monde !
Le Brésilien est forfait pour la prochaine Coupe du monde dans une centaine de jours.
Coup dur pour le Real Madrid, le Brésil et surtout le joueur... Ce mardi 3 mars, le club madrilène a annoncé la grave blessure de son attaquant brésilien Rodrygo. Le joueur souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et manquera le reste de la saison avec le Real Madrid… ainsi que la Coupe du Monde. La star brésilienne a passé des examens médicaux ce matin afin de déterminer la gravité exacte de sa blessure au genou contractée contre Getafe.
"Suite aux examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Rodrygo par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué une rupture du ligament croisé antérieur et une rupture du ménisque latéral de la jambe droite", indique le rapport médical du Real Madrid. Un gros dur sachant que Rodrygo avait fait son retour contre Getafe après près d'un mois d'absence pour cause de tendinite... Sélectionné à 35 reprises, il aurait pu être l'un des hommes forts de l'attaque brésilienne de Carlo Ancelotti pour le Mondial...