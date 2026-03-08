DIRECT. Milan AC - Inter : Estupinan décante le derby, suivez le match

Dans une première période plutôt fermée de ce derby, où les deux équipes ont peiné à se procurer de véritables occasions, l'AC Milan s'est montré le plus efficace que l'Inter en ouvrant le score grâce à Estupiñán (1-0)

En direct

21:41 - Le but d'Estupinan (vidéo) Revivez le très joli but de Pervis Estupinan après un service de Youssouf Fofana

21:36 - Mi-temps à San Siro (1-0) Dans une première période assez fermée où les deux équipes ont eu beaucoup de mal à se créer des occasions franches, c'est le Milan AC qui s'est montré le plus opportuniste grâce à un but de Pervis Estupinan. On attend mieux de ce derby avec un second acte à la hauteur d'un duel entre les deux premiers de Serie A

21:34 - 45+1' - Frappe au dessus de Fofana Frappe trop enlevée du milieu de terrain français Youssouf Fofana, ça passe largement au dessus du cadre des buts adverses

21:31 - 44' - Tête de Rabiot Le milieu français parvient à reprendre de la tête un corner milanais mais sa tentative est captée par Yann Sommer

21:29 - 41' - Frappe contrée de Tomori Le défenseur anglais tente à son tour une frappe de loin mais sa tentative est contrée dans la surface par un de ses partenaires

21:27 - 39' - Saelemaekers manque le break Alexis Saelemaekers trouve de l'espace dans la surface, mais sa frappe passe largement au dessus de la barre.

21:24 - 36' - ESTUPINAN OUVRE LE SCORE (1-0) Servi par Youssouf Fofana, Pervis Estupiñán (AC Milan) reçoit le ballon dans la surface et déclenche une frappe qui se loge dans la lucarne gauche. Imparable pour le gardien ! 1-0 !

21:22 - 34' - Maignan décisif Double exploit du portier milanais suite à un contre intériste, Maignan est obligé de se déployer pour capter les tirs de Mkhatryan

21:20 - 32' - Zielinski sanctionné Piotr Zielinski intervient avec trop d’engagement pour récupérer le ballon, et Daniele Doveri siffle la faute.

21:17 - 29' - Maignan attentif Si les attaquants milanais sont trop discrets, Mike Maignan est bien actif dans cette première demi-heure comme en témoigne sa belle sortie sur un centre de Nicola Barella

21:14 - 25' - Aucun tir cadré 25 minutes de jeu et aucun tir cadré dans ce derby, début de match décevant entre les deux équipes

21:11 - 22' - Di Marco encore remuant Di Marco est le seul intérsite à vouloir créer les différences et tenter sa chance de loin à l'image de sa frappe qui passe largement au dessus du cadre des buts de Maignan

21:06 - 17' - Début de match fermé Après un quart d'heure aucune des deux équipes n'a pu se créer une occasion nette dans ce début de match très fermé et sans éclats

21:04 - 16' - Tomori touché Le défenseur anglais Tomori a reçu un coup visage, il reste au sol quelques instants pour bénéficier les soins

21:01 - 14'- Di Marco tente sa chance Federico Dimarco reçoit une bonne passe aux abords de la surface, se retrouve en excellente position et déclenche une frappe, mais celle-ci est contrée par un défenseur.

20:58 - 12' - Glissade d'Estupinan Le défenseur latéral Equatorien de Milan AC a une belle opportunité de délivrer un centre dans la surface mais il glisse avant de centrer

20:57 - 10' - Les Nerazzuri prennent le contrôle Au niveau de la possession c'est bien les Interistes qui contrôlent plus le cuir mais c'est une possession stérile avec peu de passes rapides vers l'avant

20:54 - 7' - Maignan à l’affût Très bonne sortie de Mike Maignan qui parvient à récupérer un centre de Luis Henrique dans la surface

20:53 - 6' - Beaucoup de déchets Les joueurs des deux équipes sont dans un round d'observation mais on note déjà beaucoup d'imprécisions dans les passes au milieu de terrain de la part des joueurs milanais