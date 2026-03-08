DIRECT. Milan AC - Inter : Estupinan décante le derby, suivez le match
Dans une première période plutôt fermée de ce derby, où les deux équipes ont peiné à se procurer de véritables occasions, l'AC Milan s'est montré le plus efficace que l'Inter en ouvrant le score grâce à Estupiñán (1-0)
21:41 - Le but d'Estupinan (vidéo)
Revivez le très joli but de Pervis Estupinan après un service de Youssouf Fofana
???? | Estupinan ouvre le score pour le Milan !— DAZN France (@DAZN_FR) March 8, 2026
???? Suivez la rencontre en direct sur DAZN ! ????????????#MilanInter pic.twitter.com/f84Bk4WHqJ
21:36 - Mi-temps à San Siro (1-0)
Dans une première période assez fermée où les deux équipes ont eu beaucoup de mal à se créer des occasions franches, c'est le Milan AC qui s'est montré le plus opportuniste grâce à un but de Pervis Estupinan. On attend mieux de ce derby avec un second acte à la hauteur d'un duel entre les deux premiers de Serie A
21:34 - 45+1' - Frappe au dessus de Fofana
Frappe trop enlevée du milieu de terrain français Youssouf Fofana, ça passe largement au dessus du cadre des buts adverses
21:31 - 44' - Tête de Rabiot
Le milieu français parvient à reprendre de la tête un corner milanais mais sa tentative est captée par Yann Sommer
21:29 - 41' - Frappe contrée de Tomori
Le défenseur anglais tente à son tour une frappe de loin mais sa tentative est contrée dans la surface par un de ses partenaires
21:27 - 39' - Saelemaekers manque le break
Alexis Saelemaekers trouve de l'espace dans la surface, mais sa frappe passe largement au dessus de la barre.
21:24 - 36' - ESTUPINAN OUVRE LE SCORE (1-0)
Servi par Youssouf Fofana, Pervis Estupiñán (AC Milan) reçoit le ballon dans la surface et déclenche une frappe qui se loge dans la lucarne gauche. Imparable pour le gardien ! 1-0 !
21:22 - 34' - Maignan décisif
Double exploit du portier milanais suite à un contre intériste, Maignan est obligé de se déployer pour capter les tirs de Mkhatryan
21:20 - 32' - Zielinski sanctionné
Piotr Zielinski intervient avec trop d’engagement pour récupérer le ballon, et Daniele Doveri siffle la faute.
21:17 - 29' - Maignan attentif
Si les attaquants milanais sont trop discrets, Mike Maignan est bien actif dans cette première demi-heure comme en témoigne sa belle sortie sur un centre de Nicola Barella
21:14 - 25' - Aucun tir cadré
25 minutes de jeu et aucun tir cadré dans ce derby, début de match décevant entre les deux équipes
21:11 - 22' - Di Marco encore remuant
Di Marco est le seul intérsite à vouloir créer les différences et tenter sa chance de loin à l'image de sa frappe qui passe largement au dessus du cadre des buts de Maignan
21:06 - 17' - Début de match fermé
Après un quart d'heure aucune des deux équipes n'a pu se créer une occasion nette dans ce début de match très fermé et sans éclats
21:04 - 16' - Tomori touché
Le défenseur anglais Tomori a reçu un coup visage, il reste au sol quelques instants pour bénéficier les soins
21:01 - 14'- Di Marco tente sa chance
Federico Dimarco reçoit une bonne passe aux abords de la surface, se retrouve en excellente position et déclenche une frappe, mais celle-ci est contrée par un défenseur.
20:58 - 12' - Glissade d'Estupinan
Le défenseur latéral Equatorien de Milan AC a une belle opportunité de délivrer un centre dans la surface mais il glisse avant de centrer
20:57 - 10' - Les Nerazzuri prennent le contrôle
Au niveau de la possession c'est bien les Interistes qui contrôlent plus le cuir mais c'est une possession stérile avec peu de passes rapides vers l'avant
20:54 - 7' - Maignan à l’affût
Très bonne sortie de Mike Maignan qui parvient à récupérer un centre de Luis Henrique dans la surface
20:53 - 6' - Beaucoup de déchets
Les joueurs des deux équipes sont dans un round d'observation mais on note déjà beaucoup d'imprécisions dans les passes au milieu de terrain de la part des joueurs milanais
20:50 - 3' - Rabiot cherche la profondeur
Le milieu français parvient à se faire du marquage et tente un long centre en profondeur mais aucun partenaire n'est à la réception du ballon