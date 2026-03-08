Milan AC - Inter : un derby qui va entrer dans l'histoire, heure et chaîne tv

Ce dimanche, l'AC Milan défie l'Inter Milan lors du choc de la 28e journée de Serie A : un derby entre le leader et son dauphin qui pourrait sceller le titre ou relancer la course.

C'est donc un véritable match à six points que s'apprêtent à disputer les deux clubs milanais dans l'antre mythique de San Siro. À dix journées de la fin, le AC Milan (2e) reçoit l'Inter Milan (1er) dans un derby qui pourrait peser très lourd dans la course au Scudetto. Avec dix points d'écart au classement, l'équation est simple pour les Rossoneri, seule une victoire permettrait de relancer véritablement le suspense. L'Inter, de son côté, a l'occasion d'assommer presque définitivement la concurrence en creusant l'écart à 13 points avec son adversaire du jour ce qui serait une bonne consolation après la triste élimination en Ligue des Champions. Les Inter Milan restent sur six matchs sans victoire face à l'AC Milan, une série inhabituelle dans le derby qui pourrait offrir un avantage psychologique non négligeable aux Rossoneri.

Allegri sous pression

La bonne dynamique milanaise a été brutalement stoppée le week-end dernier. Après une impressionnante série de 24 matchs sans défaite en championnat, les hommes de Massimiliano Allegri sont tombés à domicile contre Parme (0-1). Un revers inattendu qui a laissé un goût amer à San Siro. Milan a bien réagi en s'imposant dans la foulée sur la pelouse de Cremonese (2-0), mais le doute s'est légèrement installé. Dans le même temps, les médias italiens évoquent un intérêt appuyé du Real Madrid pour Allegri en vue de la saison prochaine, un bruit de fond qui ajoute encore un peu de pression autour du technicien italien.

Pour ce choc, Milan devrait s'appuyer sur une ossature solide. Devant Mike Maignan, la défense pourrait être composée de Fikayo Tomori, Koni De Winter et Strahinja Pavlović. Au milieu, l'expérience de Luka Modrić et d'Adrien Rabiot devrait encadrer le travail de Youssouf Fofana, tandis que les couloirs pourraient être animés par Alexis Saelemaekers et Pervis Estupiñán. Devant, le duo Rafael Leão – Christian Pulisic aura la responsabilité d'apporter le danger. Les Rossoneri devront toutefois composer sans Ruben Loftus-Cheek ni Santiago Gimenez, tous deux blessés.

Martinez, le grand absent

En face, l'Inter avance avec la régularité d'une machine presque parfaite. Les joueurs de Cristian Chivu restent sur huit victoires consécutives en championnat et n'ont plus perdu depuis fin novembre. Avec 64 buts marqués en 27 matchs, les Nerazzurri possèdent la meilleure attaque du championnat et l'une des défenses les plus solides. Leur domination se reflète aussi dans les statistiques de tir cette saison en Serie A, avec 501 tentatives au total, tout en étant l'équipe qui en concède le moins (219). Ce différentiel très favorable (+282) place les Nerazzurri parmi les meilleures formations d'Europe, seul le FC Barcelone fait mieux dans les cinq grands championnats avec un écart de +293.

Pour ce derby, l'Inter devra néanmoins composer sans son leader offensif, Lautaro Martínez, touché musculairement. Une absence importante, même si l'attaque devrait rester dangereuse avec Marcus Thuram et Francesco Pio Esposito. Derrière eux, le cœur du jeu devrait s'articuler autour de Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu et Piotr Zieliński, tandis que le piston gauche Federico Dimarco, en grande forme cette saison, représentera une menace constante sur son couloir. Dans un stade plein à craquer, plus de 75 000 spectateurs attendus, ce derby pourrait aussi entrer dans l'histoire économique du championnat, avec des recettes qui devraient en faire le match le plus lucratif jamais disputé en Serie A

A quelle heure aura lieu la rencontre?

Cette rencontre de la 28ème journée de Serie A qui sera dirigée par par l'arbitre Daniele Doveri aura lieu ce dimanche à 20h45 au stade San Siro.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Milan - Inter ?

Le derby de la Madonnina est diffusé exclusivement sur la chaîne DAZN.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Vous pouvez suivre la rencontre en streaming uniquement sur les plateformes DAZN.

Les compositions possibles de départ

Milan AC : Maignan – Tomori, De Winter, Pavlovic – Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan – Leao, Pulisic.

Inter Milan : Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni – Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco – Thuram, Esposito.

Les différentes côtes

Bien qu'incapable de battre son rival milanais depuis 6 matches, l'Inter Milan, leader de la serie A, est légèrement favori de ce derby.

Betclic : Milan 3,50 / Nul 3,18 / Inter Milan 2,22.

