DIRECT. Toulouse - Marseille : un OM sous son meilleur visage, suivez le match

Avec un visage plus conquérant que celui montré mercredi en coupe, l'OM mène logiquement face à Toulouse à la pause de cette rencontre de la 25ème journée de Ligue 1 grâce à un but de Greenwood

En direct

22:11 - 46' - Emersonn remplacé Inexistant en première période, l'ailier Toulousain a été remplacé par Hidalgo

22:10 - Début de seconde période ! C'est reparti au Stadium pour la seconde période entre Toulouse et l'OM

21:54 - UN OM CONQUERANT A LA PAUSE (0-1) C'est un OM totalement différent de celui qu'on a vu mercredi en Coupe de France. Avec des meilleurs intentions, plus de solidité défensive et une fluidité dans le jeu offensif retrouvé, Marseille mène logiquement à la pause face à Toulouse au Stadium (0-1) sur une réalisation de Greenwood

21:53 - 45+2' - Hojbjerg sollicite Restes Sur un 4 contre 3, l'OM aurait pu doubler la marque par Hojbjerg, mais la frappe de Danois est repoussée par Restes

21:50 - 45' - Frappe enroulée de Kamanzi Le milieu norvégien tente une superbe frappe enroulée à l'entrée de la surface après une passe de Sidibé, ça manque le cadre de justesse. Le TFC se réveille

21:48 - 44' - Quel manqué de Donnum Superbement servi par Kamanzi, Donnum est seul dans la surface mais ouvre trop son pied. Le ballon passe au dessus des buts de Rulli. Quelle occasion manquée pour le TFC

21:48 - 43' - Frappe de Caceres Après un service de Donnum, Caceres tente sa chance à l'entrée de la surface mais sa frappe est contrée par Balerdi

21:45 - 40' - Balerdi encore impérial Très bonne lecture de Balerdi qui couvre bien son ballon devant Emersonn et le laisse filer en six mètres pour l'OM

21:37 - 32' - Bonne intervention de Balerdi Le défenseur Argentin, très observé ce soir, se montre autoritaire devant Emersonn et arrive à lui passer devant avant de dégager le cuir

21:35 - 30' - Le but de Greenwood (vidéo) Revivez en vidéo le joli petard de mason Greenwood

21:32 - 27' - Aubameyang manque le break Sur une passe en retrait manquée de Caceres, Aubameyang récupère le ballon contourne Restes mais voit le ballon passer tout juste à côté des buts toulousains

21:29 - 24' - Bonne sortie de Rulli Sur un centre fuyant de Methalie dans la surface, Guillermo Rulli sort avec autorité et capte le cuir

21:23 - 18' - GREENWOOD EN FORCE (0-1) Sur une longue passe en profondeur de Facunde Medina, Paixao fait parler sa vitesse sur le côté gauche avant de centrer en retrait pour Greenwood. L'Anglais déclenche une frappe puissante et précise qui ne laisse aucune chance au portier adverse. 1-0 pour l'OM

21:21 - 16' - Premier frisson marseillais Sur un coup franc à vingt cinq mètres, Paixao décale Greenwood sur la droite, l'anglais démarqué tente une frappe tendue qui passe de peu à côté du cadre des buts de Restes

21:17 - 12' - Medina prend un jaune Tacle en retard de Medina sur Donnum, l'arbitre attribue un carton jaune au défenseur marseillais

21:16 - 11' - Frayeur pour Rulli Sur un corner de Donnum prolongé de la tête, Sidibé parvient à dévier le ballon pour attraper le cadre mais l'arbitre signale un hors jeu de l'ancien monégasque

21:13 - 8' - Gros duel entre Methalie et Weah Duel intense entre Weah (Marseille) et Methalie (Toulouse) en ce début de match, l'arbitre est obligé de calmer les ardeurs

21:09 - 5' - Gboho dans ses oeuvres Le meilleur dribbleur du championnat de France donne le tournis aux joueurs marseillais, à l'instar de ses dribbles sur Kondogbia puis Hojbjerg qui sont obligés de commettre une faute

21:08 - 3' - Les Marseillais jouent la profondeur Sur une consigne de Habib Beye, les joueurs marseillais qui sont positionnés assez haut, jouent la profondeur en ce début de match