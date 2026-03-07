Toulouse - Marseille : la revanche, quelle revanche ?

Trois jours après leur mémorable quart de finale de Coupe de France, Toulouse et Marseille se retrouvent à nouveau face à face, cette fois en Ligue 1, samedi au Stadium de Toulouse.

Mercredi soir, les Toulousains avaient créé la surprise en éliminant l'OM au terme d'une séance de tirs au but irrespirable (2-2, 4-3 t.a.b.). Ce succès donne forcément un parfum particulier à cette affiche de la 25ème journée de L1. Les Marseillais arrivent avec un sentiment de revanche, mais la réalité est plus amère, une élimination en Coupe de France laisse toujours une trace, surtout quand il faut tirer un trait sur un trophée que l'OM n'a plus gagné depuis 37 ans. Même en cas de victoire samedi, rien ne pourra effacer totalement cette sortie prématurée de la compétition. Pour l'OM, il s'agira surtout de repartir de l'avant dans la course à la Ligue des champions, tandis que Toulouse espère capitaliser sur cette performance pour relancer sa dynamique en championnat.

La défense ne répond plus

Le coach marseillais Habib Beye, déjà critiqué, est confronté à une défense marseillaise en plein doute. Alors qu'ils devaient apporter solidité et expérience, Nayef Aguerd, Benjamin Pavard, Leonardo Balerdi et Facundo Medina ne présentent plus les garanties attendues et semblent emportés par les difficultés collectives. Depuis le début de l'année 2026, l'OM a encaissé 28 buts en 14 matches, soit une moyenne inquiétante de deux réalisations concédées par rencontre. Mercredi encore, face à Toulouse, les Marseillais ont été punis sur coups de pied arrêtés, notamment sur un corner où les Violets avaient ciblé la propension de Geronimo Rulli à relâcher les ballons.

L'entraîneur phocéen insiste d'ailleurs sur la dimension collective de ces difficultés défensives. " On peut toujours l'orienter sur une logique défensive en ciblant certains joueurs, mais c'est avant tout le bloc pour moi, qui démarre en haut, avec la pression à mettre dans les retours et sur les seconds ballons ", a-t-il expliqué. Pour Beye, la solution ne viendra pas seulement d'une charnière centrale plus performante mais d'un engagement global supérieur. " Le constat est très clair : quand vous prenez deux buts par match, vous êtes défaillants dans l'agressivité que vous mettez dans votre surface, où tout se passe. " Dans ce contexte, la gestion de ses défenseurs devient un véritable défi, d'autant que certains cadres traversent des périodes délicates, entre méformes, critiques du public et perte de confiance.

Gouiri encore juste

Pour tenter de redresser la barre, l'OM devrait se présenter avec Rulli dans le but derrière une ligne défensive composée de Weah, Aguerd, Pavard et Medina. Au milieu, Nwaneri et Nadir pourraient être associés dans l'entrejeu, tandis que Greenwood, Traoré et Paixao animeraient le secteur offensif derrière Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un doublé décisif contre Lyon le week-end dernier. L'effectif marseillais reste toutefois marqué par quelques incertitudes, Amine Gouiri est touché, Quinten Timber demeure incertain en raison d'une douleur à l'épaule, alors que Pierre-Emile Hojbjerg est de nouveau disponible après suspension.

En face, Toulouse espère confirmer son exploit de la semaine et retrouver le chemin du succès à domicile en championnat après une série de cinq matches sans victoire en Ligue 1. L'équipe de Carles Martinez devrait s'appuyer sur Guillaume Restes dans les buts, avec une défense articulée autour de Charlie Cresswell et Mark McKenzie. Dans l'entrejeu, Cristian Casseres devrait tenir un rôle central dans l'équilibre de l'équipe, tandis que Zakaria Aboukhlal et Yann Gboho pourraient être les principales menaces offensives autour de l'attaquant de pointe. Les Violets devront néanmoins composer avec plusieurs absences. Frank Magri est forfait en raison d'une blessure au genou, Abu Francis et Rasmus Nicolaisen restent incertains, tandis que Rafik Messali et Alex Dominguez pourraient également manquer à l'appel.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

Cette rencontre de la 25ème journée de Ligue 1 qui sera dirigée par Mr. Bastien Dechepy aura lieu ce samedi à 21h05 au Stadium de Toulouse.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Toulouse - Marseille ?

C'est la chaîne Ligue 1 qui assurera la diffusion de ce choc en exclusivité ce samedi soir.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

La Ligue 1 McDonald's est diffusée cette saison sur la plateforme Ligue 1+, qui est distribué chez plusieurs opérateurs, incluant notamment DAZN et Prime Video.

Les compositions possibles de départ

Toulouse : Restes - Sidibe, Cresswell, McKenzie, Kamanzi, Vossah - Casseres, Methalie, Russell-Rowe, Gboho - Emersonn

Marseille : Rulli - Weah, Aguerd, Pavard, Medina - Nwaneri, Nadir; Greenwood, Traore, Paixao - Aubameyang

