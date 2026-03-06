DIRECT. PSG - Monaco : suivez le match

Le PSG et l'AS Monaco s'affrontent pour la 3e fois en un mois, ce vendredi (20h45) au Parc des Princes lors de la 25e journée de Ligue 1. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

20:58 - Vanderson se tient la cuisse Sur un duel avec Nuno Mendes, Vanderson s'écroule et se tient derrière la cuisse. Le latéral brésilien semble être touché musculairement.

20:55 - Coulibaly manque de justesse Après un ballon récupéré haut par les Monégasques, Coulibaly et Balogun partent en contre se retrouvent à négocier à 2 contre 3. Coulibaly tente de se servir de l'appel de Balogun mais Pacho intervient bien et le ballon est repris par les Parisiens.

20:53 - Köhn devant Hakimi ! Le PSG répond aux Monégasques ! Bien trouvé à l'entrée de la surface sur un centre en retrait de Nuno Mendes, Hakimi joue bien un une-deux avec Barcola et se présente devant Köhn, mais le gardien suisse détourne la tentative du capitaine parisien.

20:50 - Zakaria de la tête ! L'AS Monaco se procure un premier corner dans ce début de rencontre après un bon retour de Pacho devant Kehrer, resté devant après une longue touche. C'est joué et cela se termine sur un centre de Caio Henrique au deuxième poteau pour Zakaria qui reprend de la tête... mais c'est au-dessus ! Le capitaine monégasque était seul aux six mètres.

20:48 - Monaco presse haut Les Monégasques, dans la lignée du dernier affrontement entre les deux équipes, pressent haut les Parisiens dans ce début de match et cela gêne les hommes de Luis Enrique.

20:45 - C'est parti entre le PSG et Monaco ! Après une minute d'applaudissements en hommage de Jack Jacquet, personnage emblématique du club parisien décédé cette semaine, c'est parti au Parc des Princes entre le PSG et l'AS Monaco ! L'arbitre Ruddy Buquet siffle le coup d'envoi de cette première rencontre de la 25e journée de Ligue 1 et les Parisiens engagent pour cette première période.

20:42 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs du PSG et de l'AS Monaco pénètrent sur la pelouse du Parc des Princes pour ce premier match de la 25e journée de Ligue 1. Le coup d'envoi est maintenant imminent à Paris !

20:39 - Le PSG peut faire le trou sur Lens En jouant en premier dans cette 25e journée de Ligue 1, le PSG a l'occasion d'augmenter son avance sur son dauphin, le RC Lens. Les Parisiens pourraient compter virtuellement 7 points d'avance en tête du classement en cas de succès ce soir, alors que les Lensois, qui viennent de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de France jeudi à Lyon (2-2, 3 t.a.b. à 4), ne joueront que dimanche après-midi contre Metz (15 heures).

20:33 - Monaco-Pocognoli: "Pas le meilleur moment de les jouer" L'entraîneur de l'AS Monaco Sébastien Pocognoli ne s'attend pas à une promenade de santé au Parc des Princes ce vendredi, malgré le bon comportement de son équipe lors de sa dernière venue à Paris en Ligue des champions et l'approche de la double confrontation avec Chelsea pour les Parisiens. " Je ne pense pas que ce soit le meilleur moment de les jouer, car ils ont l'occasion d'augmenter leur avance au classement, d'autant qu'ils savent l'opposition qu'on leur a livrée lors de nos trois confrontations précédentes, a-t-il expliqué. Je ne pense pas qu'ils seront déjà focus sur la rencontre face à Chelsea."

20:27 - PSG-Luis Enrique: "C'est facile de critiquer le PSG" En conférence de presse ce jeudi, Luis Enrique a tenu à défendre son équipe du PSG face à certaines récentes critiques. "Nous sommes dans une très bonne condition physique, nous avons fait des matches incroyables et notre niveau sans le ballon est incroyable, top, a-t-il assuré. Vous parlez beaucoup du physique, mais pour moi le mental est plus important (...) Vous cherchez des problèmes tout le temps, mais on n'avait pas plus de problème mental ou physique quand on a battu l'OM 5-0." Avant de se montrer un peu plus offensif sur la chaîne TV du club parisien. "C'est facile de critiquer le PSG, parce que nous sommes un très grand club, mais demandez aux autres, quand ils rencontrent nos qualités individuelles et collectives, c'est un cauchemar...", a lâché Luis Enrique.

20:21 - Quels pronostics pour PSG - Monaco ? Pour cette première rencontre de la 25e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour ce nouveau match contre l'AS Monaco. La cote pour une victoire des Parisiens oscille entre 1,2 et 1,4 tandis que celle d'une victoire des Monégasques au Parc des Princes se situe entre 7 et 8. La cote pour un match nul est d'environ 6.

20:15 - Comment voir PSG - Monaco en direct Ce match entre le PSG et l'AS Monaco ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur Ligue 1+ et beIN Sports 1, pour lesquelles il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Parisiens et les Monégasques à partir de 20h45 ce vendredi 6 mars, il faudra se rendre sur le site de Ligue 1+ ou sur le site de beIN Sports.

20:09 - Monaco: Coulibaly plutôt que Golovin Du côté de l'AS Monaco, trois joueurs étaient incertains pour ce déplacement à Paris, en plus de blessés de longue date : Biereth, Zakaria et Teze. Mais les trois sont finalement bien là. Sébastien Pocognoli reconduit son 3-4-3 du dernier match entre les deux équipes au Parc des Princes (et qui avait bien fonctionné avant l'expulsion de Coulibaly), en laissant Golovin sur le banc alors qu'il est dans le groupe. Le onze de départ de Monaco : Köhn - Kehrer, Zakaria (c), Faes - Vanderson, Bamba, Camara, Caio Henrique - Coulibaly, Balogun, Akliouche.

20:03 - PSG: Dembélé remplaçant, Dro titulaire Luis Enrique peut compter sur le retour d'Ousmane Dembélé et de Senny Mayulu pour cette rencontre face à l'AS Monaco, mais les deux joueurs débutent cette rencontre sur le banc. C'est Barcola qui occupera encore le poste de numéro 9. En l'absence de Neves, Ruiz et Ndjantou, Dro Fernandez accompagne Zaïre-Emery et Vitinha au milieu. En défense, c'est du classique, mis à part Zabarnyi qui remplace Marquinhos. Le onze de départ du PSG : Safonov - Hakimi (c), Zabarnyi Pacho, N. Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Lee - D. Doué, Barcola, Kvaratskhelia.

19:57 - PSG-Luis Enrique: "C'est une équipe difficile à défendre" Après s'être imposés lors du match aller de Ligue des champions (2-3), les Parisiens ont été grandement mis en difficulté par l'ASM lors du match retour le 25 février dernier (2-2). De quoi inquiéter Luis Enrique avant ce nouveau duel, avant de retrouver Chelsea en Ligue des champions la semaine prochaine ? Pas vraiment, même s'il n'a pas nié la qualité de l'équipe monégasque. "Cette semaine, on a parlé de beaucoup de choses, travaillé sur des petits concepts, mais Monaco a beaucoup de joueurs avec des qualités individuelles, a-t-il reconnu ce jeudi devant la presse. Ses attaquants sont ceux qui sont le plus proches du niveau des nôtres et c'est une équipe face à laquelle il est difficile à défendre quand elle a le ballon.

19:51 - Un troisième match en un mois On prend les mêmes et on recommence ! Après la double confrontation lors des barrages de la Ligue des champions durant le mois de février, le PSG et l'AS Monaco se retrouvent pour un quatrième et dernier affrontement cette saison, ce vendredi soir (20h45) en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Et si les Parisiens ont réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la C1, ils se sont fait très peur face aux Monégasques (2-3 ; 2-2), qui avaient d'ailleurs remporté le match aller en L1 (1-0).