PSG - Monaco : Luis Enrique parle de Dembélé

Après la double confrontation en Ligue des champions, le PSG et l'AS Monaco se retrouvent ce vendredi au Parc des Princes en ouverture de la 25e journée de Ligue 1 (20h45). Découvrez les dernières informations sur ce choc.

On prend les mêmes et on recommence ! Après la double confrontation lors des barrages de la Ligue des champions durant le mois de février, le PSG et l'AS Monaco se retrouvent pour un quatrième et dernier affrontement cette saison, ce vendredi soir (20h45) en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Et si les Parisiens ont réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la C1, ils se sont fait très peur face aux Monégasques, qui avaient d'ailleurs remporté le match aller en L1 (1-0).

Après s'être imposés lors du match aller de Ligue des champions (2-3), les Parisiens ont été grandement mis en difficulté par l'ASM lors du match retour le 25 février dernier (2-2). De quoi inquiéter Luis Enrique avant ce nouveau duel, avant de retrouver Chelsea en Ligue des champions la semaine prochaine ? Pas vraiment, même s'il n'a pas nié la qualité de l'équipe monégasque. "Cette semaine, on a parlé de beaucoup de choses, travaillé sur des petits concepts, mais Monaco a beaucoup de joueurs avec des qualités individuelles, a-t-il reconnu ce jeudi devant la presse. Ses attaquants sont ceux qui sont le plus proches du niveau des nôtres et c'est une équipe face à laquelle il est difficile à défendre quand elle a le ballon."

Luis Enrique a confiance en ses joueurs

Cela ne signifie pas pour autant que Luis Enrique n'a pas confiance en son équipe, qu'il a tenu à défendre face à certaines récentes critiques. "Nous sommes dans une très bonne condition physique, nous avons fait des matches incroyables et notre niveau sans le ballon est incroyable, top, a-t-il expliqué. Vous parlez beaucoup du physique, mais pour moi le mental est plus important (...) Vous cherchez des problèmes tout le temps, mais on n'avait pas plus de problème mental ou physique quand on a battu l'OM 5-0." La composition d'équipe de Luis Enrique, qui sera dévoilée une heure environ avant le début de la rencontre offre un peu de suspense car il n'a pas annoncé si Ousmane Dembélé serait titulaire ou non pour son retour. "C'est toujours une bonne nouvelle quand tu as des joueurs de retour comme c'est le cas de Mayulu et Dembélé. On est content, on espère les voir les prochains matches. C'est toujours spécial. Il faut juger l'état physique de chaque joueur" a-t-il confié en conférence de presse.

L'entraîneur de l'AS Monaco Sébastien Pocognoli ne s'attend pas non plus à une promenade de santé au Parc des Princes ce vendredi. " Je ne pense pas que ce soit le meilleur moment de les jouer, car ils ont l'occasion d'augmenter leur avance au classement, d'autant qu'ils savent l'opposition qu'on leur a livrée lors de nos trois confrontations précédentes, a-t-il expliqué. Je ne pense pas qu'ils seront déjà focus sur la rencontre face à Chelsea."

Les compos de PSG - Monaco : Dembélé remplaçant ?

Luis Enrique peut compter sur le retour d'Ousmane Dembélé et de Senny Mayulu pour cette rencontre face à l'AS Monaco, mais il n'est pas dit que les deux joueurs puissent débuter cette rencontre. En l'absence de Neves, Ruiz et Ndjantou, Kang-in Lee devrait accompagner Zaïre-Emery et Vitinha au milieu. En défense, ça devrait être du classique, à moins que l'entraîneur espagnol ne fasse souffler certains titulaires avant la Ligue des champions.

Le onze de départ probable du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, N. Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Lee - D. Doué, Barcola, Kvaratskhelia.

Du côté de l'AS Monaco, trois joueurs sont incertains pour ce déplacement à Paris, en plus de blessés de longue date : Biereth, Zakaria et Teze. Sébastien Pocognoli devrait reconduire son 3-4-3 du dernier match entre les deux équipes au Parc des Princes, Golovin devrait remplacer numériquement Coulibaly, avec un rôle plus offensif.

Le onze de départ probable de Monaco : Köhn - Kehrer, Zakaria (c), Faes - Vanderson, Bamba, Camara, Caio Henrique - Golovin, Balogun, Akliouche.

Heure, chaîne, comment voir PSG - Monaco en direct

Ce match entre le PSG et l'AS Monaco ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur Ligue 1+ et beIN Sports 1, pour lesquelles il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Parisiens et les Monégasques à partir de 20h45 ce vendredi 6 mars, il faudra se rendre sur le site de Ligue 1+ ou sur le site de beIN Sports.

Quels sont les pronostics pour la rencontre PSG - Monaco ?

Pour cette première rencontre de la 25e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour ce nouveau match contre l'AS Monaco. La cote pour une victoire des Parisiens oscille entre 1,2 et 1,4 tandis que celle d'une victoire des Monégasques au Parc des Princes se situe entre 7 et 8. La cote pour un match nul est d'environ 6.