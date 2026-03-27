Tiger Woods arrêté après un gros accident de voiture : ce que l'on sait

La star du golf, Tiger Woods, est impliquée ce vendredi 27 mars dans un accident de voiture. Que s'est-il passé ? Que sait-on de son état de santé ?

Tiger Woods a été arrêté après un accident de voiture survenu vers 14 heures, heure locale, ce vendredi 27 mars 2026, en Floride. Trois heures plus tard, le bureau du shérif a rendu compte de l'accident. Lors d'une conférence de presse, le shérif du comté de Martin, John Budensiek, a révélé que Tiger Woods ne semblait pas avoir été blessé lors de l'accident de voiture mais qu'il avait en revanche été arrêté.

La star du golf s'est soumis à un alcootest, mais elle a toutefois refusé de faire un test urinaire, a expliqué le shérif, dont WPTV se fait l'écho. Arrêté pour conduite en état d'ivresse, Tiger Woods a été mis derrière les barreau, à la prison du comté de Martin. Accusé de délits mineurs, il sera détenu durant au moins huit heures, apprend-on.

Les images impressionnantes du SUV renversé

L'accident de voiture de ce vendredi s'est produit alors que Tiger Woods, 50 ans, circulait sur Beach Road, à Jupiter Island, une ville américaine située dans le comté de Martin, en Floride. D'après un témoins oculaire, dont TMZ se fait l'écho, deux véhicules seraient impliqués.

Plusieurs médias américains ont révélé des images témoignant d'une certaine violence de l'accident. On y voit ainsi un SUV Range Rover percuté, littéralement couché sur le sol, côté conducteur qui plus est.

Tiger Woods déjà impliqué dans un accident de voiture

Cet accident survient alors que le golfeur a été impliqué en février 2021 dans un grave accident de voiture, survenu en Californie. Blessé, Tiger Woods avait même failli perdre sa jambe, se rappelle TMZ. En 2017, il avait également été arrêté en état d'ivresse au volant dans le comté de Palm Beach.