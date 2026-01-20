La statue grandeur nature d'une légende du sport a été volée au beau milieu de sa ville natale

Le vol a provoqué une vive émotion dans la ville natale de cette légende.

Histoire cocasse dans le monde du sport, qui fera sans doute rire jaune les fans et la famille. En Espagne, la statue d'une des plus grandes légendes du sport ibérique a disparu... Celle de Severiano Ballesteros. Trois fois vainqueur de la Ryder Cup, tournoi majeur du golf mondial, en neuf participations avec l'Europe, plus une victoire en tant que capitaine, le golfeur a marqué l'histoire de son pays comme de sa discipline.

Sa statue grandeur nature, qui trônait à de Pedrena, sa ville natale en Espagne, est de celles qui voient le jour un peu partout dans le monde pour célébrer, commémorer, un grand nom de la politique, des arts ou du sport, au point de devenir des emblèmes des lieux qu'elles occupent. Mais ce lundi après-midi, elle s'est tout simplement volatilisée .

À la suite de cette disparition inquiétante, le conseil municipal de Marina de Cudeyo, agglomération du secteur en Cantabrie, a qualifié ce vol sur Instagram d'"incident malheureux". Le maire Pedro Pérez (PSOE), a exprimé son "indignation, incrédulité et tristesse". "Nous sommes tous consternés ; il s'agit d'un bien municipal précieux", a-t-il indiqué dans des propos rapportés par El Païs.

Les autorités ont décidé de répondre avec le plus grand sérieux en annonçant l'ouverture immédiate d'une enquête. "Si quelqu'un a observé des mouvements suspects, en particulier au cours des dernières 24 heures, veuillez en informer la Garde civile ou la police locale ", a déclaré le conseil.

La statue de Seve Ballesteros, en bronze, pèse plus de 100 kg rapportent les médias espagnols, ce qui fait du vol une opération minutieusement préparée, avec un véhicule adéquat pour la transporter. L'oeuvre avait été créée en 2009 par le sculpteur Salvador Garcia Ceballos et a été installée de façon permanente dans le parc La Barqueria en 2017, à l'entrée du club de golf du même nom. Elle est censée immortaliser le moment où Ballesteros a célébré une victoire mémorable à l'Open Championship de St Andrews en 1984.

L'Espagnol est également 3 fois champion du British Open (1979, 1984, 1988) et 2 fois champion du Masters d'Augusta (1980, 1983). Le golfeur était surtout célèbre pour ses coups improvisés et son "flair" qui ont marqué l'histoire du golf. Ce qui en fait l'un des sportifs espagnols les plus respectés de l'histoire. Seve Ballesteros, qui a aidé l'Europe à remporter la Ryder Cups et apporté un certain renouveau, est décédé d'un cancer du cerveau en 2011, à l'âge de 54 ans.