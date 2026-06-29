Si vous n'avez pas en tête ces deux mots, peut être que votre séance ne sera pas aboutie...

Lorsque vous faites une activité physique, le corps a besoin d'énergie pour permettre aux muscles de se contracter. Cette énergie est produite grâce à différents mécanismes métaboliques qui se distinguent principalement par leur utilisation ou non de l'oxygène. Ce bon fonctionnement est essentiel si vous comprenez ces deux mots... Aérobie et anaérobie.

Dans le détail, la filière aérobie fonctionne en présence d'oxygène. Elle est sollicitée lors d'efforts d'intensité faible à modérée et de longue durée, comme la marche rapide, le vélo, la natation ou la course d'endurance. Dans ce cas, l'organisme utilise principalement les glucides et les lipides pour produire l'énergie nécessaire.

Ce système est particulièrement efficace pour soutenir un effort prolongé et contribue au développement de l'endurance cardiovasculaire et respiratoire. L'OMS recommande aux adultes de pratiquer entre 150 et 300 minutes d'activité aérobie modérée par semaine ou 75 à 150 minutes d'activité intense.

La filière anaérobie, quant à elle, intervient lorsque l'intensité de l'effort devient très élevée et que les besoins énergétiques dépassent la capacité d'apport en oxygène. Elle est mobilisée lors d'efforts courts et explosifs tels que le sprint, les sauts ou la musculation lourde. L'énergie est alors produite rapidement à partir des réserves de glucides, mais ce mécanisme ne peut être maintenu longtemps. Il entraîne notamment une accumulation de lactate, associée à la sensation de brûlure musculaire lors d'efforts intenses.

Contrairement à une idée répandue, ces deux systèmes ne fonctionnent jamais séparément. Ils collaborent en permanence, mais l'un devient dominant selon l'intensité et la durée de l'exercice. Ainsi, un marathon sollicite majoritairement la filière aérobie, tandis qu'un 100 mètres mobilise principalement la filière anaérobie.

Pour optimiser sa condition physique, il est recommandé de combiner les deux types d'entraînement. Les exercices aérobies développent l'endurance et la santé cardiovasculaire, tandis que les exercices anaérobies améliorent la puissance, la vitesse et la force musculaire. Cette complémentarité constitue la base de la préparation physique moderne et contribue à une meilleure santé globale.