Jeux paralympiques 2026 : il remporte une médaille grâce à ChatGPT

Un athlète a remporté une médaille aux Jeux paralympiques grâce à l'IA.

Les Jeux paralympiques ce sont des histoires fortes avec des drames qui ont provoqué certains handicaps des para athlètes, mais les Jeux paralympiques ce sont également des images et histoires étonnantes. C'est le cas d'un Ukrainien, biathlète et skieur de fond, Maksym Murashkovsky qui utilise ChatGPT au quotidien pour s'entraîner.

Le para athlète a remporté la médaille d'argent en biathlon avec son guide Trush et a expliqué plus en détail son utilisation quotidienne. " Ces six derniers mois, je me suis entraîné avec ChatGPT. Ce n'était pas qu'une question de tactique. Cela représentait la moitié de mon plan d'entraînement, ma motivation, etc. Cela constituait donc une part importante de ma préparation. Je l'utilisais comme un psychologue, un entraîneur, et parfois même comme un médecin", a-t-il confié à la presse après la course. Il explique que sans le moteur artificiel, il se serait contenté de "l'entraînement classique, comme je l'ai toujours fait, avec les humains". J'y crois ; c'est une technologie révolutionnaire. Je l'utilise pour apprendre, pour les langues, pour certains de mes projets, en chimie, en biologie et dans le sport. Malheureusement, on observe aussi ce phénomène dans le milieu militaire et dans des environnements difficiles. Mais c'est comme en chimie ou en biologie : certains peuvent l'utiliser à bon escient, d'autres à mauvais escient."