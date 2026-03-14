Antoine Dupont : "Je n'ai pas de copine parce que c'est la vie", quand la star du XV de France évoque sa vie privée

Antoine Dupont se confie rarement sur sa vie privée et pourtant, mais quand il le fait, il parle avec son coeur.

Le capitaine du XV de France Antoine Dupont est certainement l'un des meilleurs joueurs au monde si ce n'est le meilleur pour certains spécialistes. Cela n'empêche pas le joueur de Toulouse de passer à côté de certaines rencontres comme lors du match face à l'Ecosse la semaine dernière...

Parfois, la vie privée peut interférer dans la performance des athlètes. Une mauvaise ambiance familiale, une rupture... Plusieurs éléments peuvent perturber le bon déroulement de la partition, même chez Antoine Dupont. L'occasion pour nous de revenir sur des confidences du Français il y a quelques mois.

"Je n'ai pas d'enfants. Je n'ai pas de copine, parce que c'est la vie (sourire). Je n'ai pas de copain non plus" avait lancé la star du XV de France en 2024 dans une émission sur France 2, "Les rencontres du Papotins" lorsqu'il a été interrogé par des jeunes enfants. Une annonce surprenante à l'époque car il avait confié être en couple à l'époque du confinement.

Depuis, le Français serait en couple avec l'ancienne Miss France, Iris Mittenaere. "Serait" car les deux personnalités publiques se sont affichés ensemble à Roland-Garros et dans d'autres évènements, mais n'ont jamais vraiment officialisé leur couple face à la presse ou sur les réseaux sociaux, partageant souvent des clichés séparés... Au même endroit.