Hôtel des Bleus à Boston : stupéfaits, les joueurs de l'équipe de France dévoilent les premières images de leurs suites luxueuses

L'équipe de France a jeté son dévolu sur un camp de base à Boston pour le mondial.

Coupe du monde 2026, c'est parti ou presque. L'équipe de France a posé ses valises à Boston cette semaine pour la durée du Mondial aux Etats-Unis, Canada et Mexique. Les joueurs et le staff de Didier Deschamps ont pris leurs quartiers au Four Seasons, un hôtel cinq étoiles situé en plein centre-ville de la capitale du Massachusetts, près du quartier de Back Bay, décrit comme très lumineux avec vue sur le jardin public.

L'hôtel des Bleus à Boston affiche des tarifs allant de 854 euros à plus de 11 000 euros la nuit pour sa suite royale (réservée au roi Didier Deschamps peut-être ?) ont rapporté plusieurs médias sur place. Les chambres réservées aux joueurs et au staff restent sobres, "cosy" (Le Parisien), les espaces au mieux "spacieux mais pas luxueux" (L'Equipe), selon les premiers retours des quelques journalistes autorisés à y pénétrer. Mais les suites, individuelles s'il vous plaît, comptent tout de même un salon privatif d'une vingtaine de mètres carrés. Et les images dévoilées par Jules Koundé et ses camarades sur les réseaux sociaux de l'Equipe de France ce jeudi ont tout de même de quoi donner le vertige.

VIDEO. Les images des Bleus découvrant leurs chambres d'hôtel à Boston

Il est loin le temps où Zinédine Zidane et Christophe Dugarry partageaient leur piaule à Clairefontaine. Recommandé par le Michelin, le Four Seasons affiche tout de même une note de 18.5/20 dans le prestigieux guide rouge. Les chambres sont qualifiées de "très agréables" par les avis Google. Mais il y a tout de même quelques critiques, comme... le prix du séjour est très élevé" ! "Passez votre tour : l'hôtel et le service sont trop chers par rapport à une prestation d'un niveau plus que moyen", explique aussi l'un des voyageurs. "Un hôtel cinq étoiles? Loin de là. Plutôt une zone sans commodités ! Si vous ne voulez pas de café dans votre chambre et que vous aimez porter vos propres bagages, cet endroit est fait pour vous ! Pour 650 dollars la nuit, vraiment un choix horrible..." Deux chefs pour nourrir les joueurs de l'Equipe de France bien comme il faut On espère que les hommes de Didier Deschamps vont tout de même s'en sortir. Au premier étage de l'hôtel, les commodités devraient être assurées justement, avec de grandes salles servant d'espaces de détente et de restauration. Les menus y seront concoctés par Xavier Rousseau, chef cuisinier de la sélection, en collaboration avec son homologue du Four Seasons, Patrice Martineau. Le staff disposera également de salles dédiées à l'analyse vidéo. Partez en à... avec Didier Deschamps et son staff pour découvrir le des Bleus (hôtel et terrain d'entraînement) pour la ! pic.twitter.com/MYfHYr6JkP — Equipe de France (@equipedefrance) January 12, 2026

Pour leurs séances de travail, les Bleus se rendront à 17 km de leur hôtel, sur le campus de l'université de Bentley à Waltham, un site de 66 hectares. Ils disposeront d'un terrain de football, d'une aire dédiée aux gardiens, des vestiaires de l'équipe de hockey sur glace des Falcons, ainsi que d'une salle de musculation avec bains chaud et froid. "Les Français pourront utiliser des installations de classe mondiale", a déclaré le directeur des sports de l'université, Vaughn Williams.

Pour cette Coupe du monde, l'Équipe de France a été affectée dans le groupe I avec comme adversaires le Sénégal le 16 juin à New York (21h00), puis l'Irak le 22 juin à Philadelphie (23h00), et enfin la Norvège le 26 juin à Boston (21h00). Le camp de base devait donc se trouver à proximité...