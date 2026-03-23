"Un hôtel cinq étoiles ? Loin de là" : des critiques sur le camp de base des Bleus pour la Coupe du monde

L'équipe de France a jeté son dévolu sur un camp de base à Boston pour le mondial.

Du 11 juin au 19 juillet, la planète foot va vivre au rythme de la Coupe du monde de football. Disputée aux USA, Canada et Mexique, cette Coupe du monde offre une nouvelle formule avec l'apparition des seizièmes de finale. Ce Mondial offre aussi une certaine complexité dans l'organisation avec des matchs un peu partout qui compliquent la tâche des équipes qui doivent trouver un camp de base à proximité des rencontres.

Pour cette Coupe du monde, l'Équipe de France a été affectée dans le groupe I avec comme adversaires le Sénégal le 16 juin à New York (21h00), puis le vainqueur d'un barrage qui opposera en mars le Suriname, l'Irak et la Bolivie, le 22 juin à Philadelphie (23h00), et enfin la Norvège le 26 juin à Boston (21h00). Le camp de base devait donc se trouver à proximité... Les Bleus ont donc opté pour Boston, dans le Massachusetts. La France s'entraînera à Babson Collège, à environ trente minutes du centre de Boston, où ils seront hébergés.

Un hôtel luxueux

Les Bleus séjourneront au Four Seasons Hotel de Boston, situé à quelques mètres seulement des jardins de Boston Common et du Public Garden. Recommandé par le guide Michelin, il possède tout de même une note de 18.5/20 selon le prestigieux guide. Les chambres sont qualifiées de "très agréables" par les avis google. Mais il y a tout de même quelques critiques. RMC l'a d'ailleurs mentionné, le prix du séjour est très élevé... "Passez votre tour : l'hôtel et le service sont trop chers par rapport à une prestation d'un niveau plus que moyen", explique l'un des voyageurs. "Un hôtel cinq étoiles? Loin de là. Plutôt une zone sans commodités ! Si vous ne voulez pas de café dans votre chambre et que vous aimez porter vos propres bagages, cet endroit est fait pour vous ! Pour 650 dollars la nuit, vraiment un choix horrible..."