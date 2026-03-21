Une addition salée pour Mbappé : le joueur du Real a mis plusieurs millions pour renflouer les caisses d'un club

Le Français a décidé d'investir plusieurs millions pour son club.

Kylian Mbappé est de retour de blessure, Kylian Mbappé est en quart de finale de la Ligue des champions et Kylian Mbappé est appelé en équipe de France... En gros, tout semble allait pour le mieux pour le champion du monde 2018 après une période bien délicate.

Mais l'attaquant du Real Madrid a d'autres problèmes en tant qu'entrepreneur. Encore en Ligue 1 ces dernières années, le Stade Malherbe de Caen est désormais dans le ventre mou voir très bas du championnat de France de National 1 et malgré la propriété d'un certain Kylian Mbappé.

Selon "L'informé", l'attaquant français du Real Madrid a augmenté le capital du club de 5,5 millions d'euros. Il s'agit d'une partie du capital déjà prêtée par le Français. L'opération financière a fait augmenter le capital de 16,5 à 22 millions d'euros. Il y a un peu moins de deux ans, lors de son arrivée aux manettes du club, Mbappé avait déboursé 3,3 millions d'euros pour acheter les parts détenues par le fonds d'investissement Oaktree puis avait injecté 9,98 millions pour prendre 87% de SMC Invest, la société propriétaire du Stade Malherbe Caen, toujours selon L'Informé.