La mort de l'ancien champion allemand et mentor de la légende Schumacher dans les mémoires

Il a été l'un des pilotes les plus influents de sa génération.

Jochen Mass est une figure marquante de l'histoire du sport automobile. Né en Bavière le 30 septembre 1946, il a fait ses débuts en sport automobile dans les années 1960 avant de se diriger vers les monoplaces puis vers la Formule 1. Il dispute au total 114 Grands Prix entre 1973 et 1982, principalement pour les équipes Surtees, McLaren, ATS, Arrows et March, remportant un Grand Prix, le GP d'Espagne 1975, avec McLaren.

Cette victoire est d'ailleurs restée particulière car l'épreuve avait été interrompue après un grave accident ayant coûté la vie à plusieurs spectateurs. En F1, Mass compte également huit podiums dans sa carrière très riche. Après sa carrière en F1, Mass se tourne vers l'endurance et remporte notamment les 24 Heures du Mans en 1989 au volant d'une Sauber‑Mercedes C9.

Mais son influence a dépassé la piste car Mass a joué un rôle important dans le développement des jeunes pilotes allemands au début des années 1990, en particulier au sein du programme jeunes pilotes de Mercedes. C'est le cas notamment des pilotes comme Michael Schumacher, Karl Wendlinger ou Heinz‑Harald Frentzen. Son rôle de mentor a été régulièrement souligné avant et après sa disparition le 4 mai 2025. Jochen Mass s'éteint à 78 ans à Cannes, des suites de complications après un AVC, suscitant un hommage unanime dans le monde de la course.

"Je suis profondément attristé d'apprendre la disparition de mon ami Jochen Mass. Il a eu une vie incroyable au cœur de notre sport et était une personne merveilleuse qui a embrassé la vie et aimait la Formule 1. Il restera dans nos mémoires avec affection pour tous ceux qui l'ont connu et admiré. Nos pensées et prières accompagnent sa famille et ses amis en ce moment très triste" avait d'ailleurs lancé Stefano Domenicali à l'époque. La Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) avait aussi publié un message officiel après son décès, déclarant que son héritage ne serait jamais oublié.