"Le corps s'adapte, mais pas à la vitesse de l'ego" : voici l'erreur la plus fréquente quand vous courrez selon un expert

Courir c'est bien, mais attention aux erreurs commises très régulièrement.

Courir est probablement l'activité physique la plus abordable pour ceux qui veulent reprendre ou tout simplement faire un peu de sport. Mais les erreurs sont courantes. Pour Aurélien Broussal Derval, fondateur de l'école ABD qui forme les coachs sportifs, les coureurs amateurs "ne manquent pas de motivation. Ils manquent de structure". Ce qui peut avoir des conséquences parfois lourdes sur leur pratique sportive.

Aurélien Broussal Derval, lui-même coach sportif, a identifié la principale erreur chez les personnes qu'il suit régulièrement depuis déjà plusieurs années : quand on se met à courir, on a tendance à partir bille en tête et à chercher immédiatement le volume, la distance, ou l'intensité de l'entrainement. Une mauvaise habitude qui a des effets immédiats : "pas assez de technique, pas de repères d'intensité efficace, souvent une perte rapide de plaisir", explique-t-il.

"Les sorties longues, parce que peu intenses, peuvent aussi être privilégiées par les amateurs. Elles ne sont qu'une porte d'entrée parmi d'autres, pas la meilleure", ajoute-t-il. Notre expert met également en garde les coureurs sur la vitesse qu'ils adoptent lors des sorties. "Ça fatigue, ça empêche de progresser, et ça rend les "vraies" séances dures voire impossibles", selon lui.

Le coach préconise donc de ne pas augmenter la charge, la vitesse et les kilomètres trop rapidement. "Le corps s'adapte, mais pas à la vitesse de l'ego", pointe-t-il, l'idée que l'on se fait de notre forme, ou de celle qu'on devrait avoir, nous poussant bien trop souvent à vouloir faire les choses trop fort ou trop rapidement. Pour éviter les erreurs, Aurélien Broussal Derval conseille de faire la majorité des séances en mode "facile", avec une intensité basse. Celle-ci nourrit l'endurance fondamentale et facilite la récup, sans provoquer une grosse fatigue.

Attention, il ne s'agit pas de "diviser par 2 les kilomètres" ou d'aller deux fois moins vite. Pas besoin en effet de caricaturer sa baisse de vitesse, nous explique le coach. "On réduit juste assez pour que l'effort redevienne confortable. En pratique, selon le niveau, ça peut être 30 s/km plus lent… ou 1'30/km plus lent. Il n'y a pas de chiffre universel".

Aurélien Broussal Derval donne aussi deux conseils pour vraiment progresser en course à pied. D'abord, ne pas négliger la musculation et faire du renforcement. "Courir, c'est répéter des milliers d'impacts : sans renforcement, tu construis sur du fragile", met-il en garde. Il conseille donc de compléter ses séances de courses avec du squat bulgare (squats avec un pied derrière sur un banc ou une marche, l'autre devant qui pousse, buste gainé) ou le one-leg hip thrust un peu plus complexe (montées de bassin, avec le haut du dos sur un banc, un pied au sol, l'autre jambe levée).

Comme pour toutes les bonnes séances de sport, la récupération est ensuite un élément très important. "Les progrès surviennent principalement pendant la récup, pas pendant l'entraînement", certifie le coach. "Si le sommeil est mauvais, la séance parfaite n'existe pas. Surtout on progresse moins." Si la durée du sommeil dépend de chacun, il conseille d'éviter de se coucher juste après l'effort voire de laisser 2 à 3 heures avant d'aller dormir. Surveiller certains signes est aussi important, comme se réveiller sans difficulté ou tenir la journée sans somnolence.