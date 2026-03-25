"Je suis meilleur que Max Verstappen, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel et Michael Schumacher"

Dans une interview, cette star de la Formule 1 se dit meilleur que toutes les légendes citées.

Il n'a jamais sa langue dans sa poche et dit clairement les choses... Fernando Alonso est une légende de la Formule 1, double champion du monde, il est toujours compétitif malgré ses 44 ans quand il a une bonne voiture dans les mains, ce qui n'est pas vraiment le cas depuis le début de la saison 2026 avec Aston Martin.

Mais dans une interview accordée à l'émission sportive espagnole Jugones, le double champion du monde a indiqué qu'il se considérait supérieur à Max Verstappen, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel et Michael Schumacher. Mais lorsque le nom d'Ayrton Senna a été évoqué, Alonso ne s'est pas vraiment prononcé. " Je ne peux pas me comparer à lui. Je n'ai jamais couru contre lui ", a-t-il déclaré. Interrogé sur sa position par rapport à Verstappen, Hamilton, Vettel et Schumacher, il n'a en revanche pas vraiment hésité face à la question du journaliste, "oui, je pense être meilleur qu'eux".