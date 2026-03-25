"Je suis meilleur que Max Verstappen, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel et Michael Schumacher"
Dans une interview, cette star de la Formule 1 se dit meilleur que toutes les légendes citées.
Il n'a jamais sa langue dans sa poche et dit clairement les choses... Fernando Alonso est une légende de la Formule 1, double champion du monde, il est toujours compétitif malgré ses 44 ans quand il a une bonne voiture dans les mains, ce qui n'est pas vraiment le cas depuis le début de la saison 2026 avec Aston Martin.
Mais dans une interview accordée à l'émission sportive espagnole Jugones, le double champion du monde a indiqué qu'il se considérait supérieur à Max Verstappen, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel et Michael Schumacher. Mais lorsque le nom d'Ayrton Senna a été évoqué, Alonso ne s'est pas vraiment prononcé. "Je ne peux pas me comparer à lui. Je n'ai jamais couru contre lui ", a-t-il déclaré. Interrogé sur sa position par rapport à Verstappen, Hamilton, Vettel et Schumacher, il n'a en revanche pas vraiment hésité face à la question du journaliste, "oui, je pense être meilleur qu'eux".
Quelques éléments peuvent justifier les propos de la légende espagnole, mais plusieurs éléments disent toutefois le contraire. En 2005 et 2006, Alonso a battu Michael Schumacher et sa Ferrari dominante avec la Renault. En 2007, Alonso partageait le garage McLaren avec le jeune Lewis Hamilton. Rivaux, les deux pilotes terminèrent la saison avec le même nombre de points en perdant le titre face à Kimi Räikkönen pour un seul point, pas vraiment un exemple de supériorité d'un champion du monde face à un rookie. Pour Vettel et Verstappen, difficile de comparer et valider les propos car entre 2010 et 2013, malgré une lutte intense avec Sebastian Vettel, Alonso a terminé à la deuxième place à trois reprises... Face à Verstappen, il n'a jamais vraiment fait le poids en Formule .