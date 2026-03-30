Une légende du ski victime d'un "accident" dans le Pacifique Sud, ses fans inquiets

Les fans de la skieuse sont restés sans aucune nouvelle pendant plusieurs jours pour une raison bien précise.

L'eau turquoise, le soleil, le sable à perte de vue... Difficile d'imaginer de petits contre temps dans ce monde "parfait" et pourtant... L'ancienne skieuse Maria Höfl-Riesch, actuellement dans une croisière dans le Pacifique Sud, profite d'un coin de paradis, mais les vacances de rêve ont commencé par un petit problème. La triple championne olympique de ski (super combiné en 2010 et 2014, mais également le slalom en 2010) a en effet expliqué à ses fans sur Instagram les raisons de son absence médiatique de quelques jours.

"Salut ! Me revoilà ! Vous n'avez pas eu de mes nouvelles depuis mon arrivée dans le Pacifique Sud dimanche. C'est parce que j'ai eu un petit incident lundi", a écrit la légende du ski sur Instagram vendredi 20 mars. Une bouteille d'eau a effectivement fui dans son sac de plage et son téléphone a malheureusement été noyé... "Toutes mes tentatives de réparation ont échoué, il est malheureusement cassé" a-t-elle expliqué sur ses réseaux, rassurant bien évidemment ses fans.