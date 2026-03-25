"C'était la voix du foot" : la mort de la voix iconique du journalisme sportif il y a déjà 18 ans

Ce mercredi 25 mars, voilà déjà 18 ans que l'une des voix du journalisme disparaissait.

Une voix, un nom. Thierry Gilardi est mort le 25 mars 2008, il y a déjà 18 ans jour pour jour. C'était la veille d'un match amical France - Angleterre. Clin d'oeil à l'histoire, nous sommes ce mercredi 25 mars 2026 à la veille d'un autre match amical, France - Brésil qu'il aurait certainement apprécié, l'occasion de rendre hommage à cette voix iconique.

Alors qu'il avait donné rendez-vous aux téléspectateurs le dimanche dans l'émission Téléfoot, qui disparaitra officiellement la saison prochaine, c'est malheureusement une onde de choc qui traversera l'équipe de France et les fans de sport avec l'annonce de la mort brutale du journaliste à 49 ans d'une crise cardiaque survenue à son domicile après avoir partagé un dîner entre amis. La rencontre sera d'ailleurs très particulière. Après avoir respecté une minute de silence avant le coup d'envoi du match, Franck Ribéry se chargeait de tirer et marquer un penalty, célébrant son but en arborant un message sous son maillot " Pour M. Gilardi ". Ancien journaliste à France Inter, Thierry Gilardi s'était fait connaître sur l'antenne de Canal + à partir de 1987, avant de rejoindre TF1 le 1er janvier 2005 pour assurer les commentaires des matches de football en remplacement de Thierry Roland.

Des phrases mythiques resteront à jamais dans l'histoire du commentaire sportif comme le fameux "Vas-y mon petit" pour le premier but de Ribery à la Coupe du monde 2006, ou le fameux "Pas ça Zinedine, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait " lors du coup de boule de la légende française en finale de la Coupe du monde.

"C'est une tragédie, soufflait à l'époque Gérard Houllier, le directeur technique national du football français, aujourd'hui disparu à l'annonce de la mort de Thierry Gilardi. "Pour moi, c'était un grand professionnel, c'était la voix du foot et il est devenu aussi la voix du rugby. Il était un passionné qui a fait du bien à notre sport" expliquait de son côté un certain Bixente Lizarazu. Car oui, pour ceux qui ne le savaient pas, le rugby avait une place très importante dans sa vie. "Le football, c'est mon métier ; le rugby, c'est ma passion" expliquait-il à la presse avant la Coupe du monde 2007...