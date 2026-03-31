Florent Manaudou : le nageur choisi pour remplacer Bruno Salomone dans "A priori", il a utilisé son passé pour se préparer

Suite à la disparition tragique de l'acteur Bruno Salomone, la série "A priori" a du changer ses plans.

Il y a quelques jours, le dimanche 15 mars, le monde du cinéma et de la télévision apprenait le décès tragique de l'acteur français Bruno Salomone. Après l'émotion, la tristesse et les hommages, la vie reprend son cours et notamment à la télévision. Capitaine de police dans la série "A priori" sur France Télévisions, Bruno Salomone avait du laisser sa place en raison de problèmes de santé...

Son départ sera bien amené par les scénaristes ce mardi 31 mars, date du début de la nouvelle saison. Il fera sa dernière apparition à travers un enregistrement audio expliquant son retrait. Parti à la Réunion en fin de saison, l'acteur explique dans la série qu'il a eu un coup de coeur et qu'il ne reviendra pas en métropole.

Pour le remplacer, la production a décidé de faire confiance à Florent Manaudou, le champion olympique de natation et légende du sport français. Il s'agit du premier rôle principal de l'athlète sur le petit écran, lui qui a fait quelques apparitions dans Nos chers voisins ou Section de recherches. Dans la fiction de France 3, le nageur se glisse dans la peau d'un séducteur capitaine, Jean-Mathieu Alberti, alias Jim.

Interrogé sur son regret de ne pas avoir appris aux côtés de Bruno Salomone, Florent Manaudou s'est confié. "J'aurais aimé parce que c'est un fantastique acteur. J'ai regardé la saison 1, évidemment, avant de faire mes essais. Je voulais un peu m'inspirer de l'énergie de la série et de Bruno qui est un acteur formidable. Je ne le remplace pas dans la série. C'est un autre rôle. Je vais essayer de lui rendre hommage" a-t-il expliqué sur le plateau de C à vous le 26 mars.

De la nage à une série policière, l'écart entre les deux corps de métier est vraiment important, alors comment Florent Manaudou s'est préparé ? Selon ses propres termes, Il a utilisé son passé de Danse avec les Stars. "Dans chaque projet auquel je participe, je prends ce qui est utile pour le suivant. Danse avec les stars, c'est vrai que c'était assez difficile sur le plan technique, mais le fait d'incarner un personnage, même s'il n'y a pas de texte, ça m'a beaucoup aidé."

Le multiple médaillé a également pris des cours comme il a expliqué sur le plateau dans le Talk Show de la 5. "Quand on est un apprenti acteur, il faut être sérieux donc j'ai essayé de prendre des cours, d'être le meilleur possible. Au début, je n'avais pas envie que mes partenaires de jeux soient mauvais à mon contact. Je sais que quand on a quelqu'un qui très bon en face ça nous rend meilleur. Donc j'ai essayé de ne pas être mauvais dans un premier temps."