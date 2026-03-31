Florent Manaudou : "Entre nuits en club, excès, doutes et entraînements chaotiques...", HBO Max lance une série sur le nageur

Ancien candidat de Danse avec les stars, acteur dans la série A priori... Florent Manaudou va désormais être tête d'affiche d'une série sur HBO.

"J'aime pas nager", tel est le nom de la série de HBO Max, mettant à l'honneur Florent Manaudou. Cette dernière a été annoncée ce mardi 31 mars à l'occasion de la conférence de présentation du festival Canneseries (23-28 avril). La série, diffusée en avant-première au festival Canneseries du 23 au 28 avril, offrirait la promesse d'une introspection sur la personnalité du nageur. Sa diffusion pour le grand public est prévue dans quelques mois.

Le synopsis fait en tout cas envie et est plein de promesses. Une équipe de jeunes réalisateurs amateurs s'est immiscé autour de la préparation de Florent Manaudou à un an des Jeux olympiques de Paris 2024. "Ils pourront tout montrer, à une seule condition : qu'il décroche une médaille. Mais rien ne va se passer comme prévu" explique la plateforme. "Entre nuits en club, excès, doutes et entraînements chaotiques, Florent Manaudou vit en réalité à mille lieues de l'image disciplinée que l'on se fait d'un champion. Derrière la légende du sprinteur aux six médailles olympiques se révèle un homme en quête de sens, traversé par des contradictions profondes, tiraillé entre la pression de la performance, le besoin de liberté et les blessures liées à un passé familial complexe" explique également la plateforme.

Une série avec un vrai engagement et histoire comme l'indique Sylvain Louvet, Directeur des productions originales documentaires de HBO Max France. "J'aime pas nager est tout sauf une série sportive classique. Elle ne regarde jamais Florent Manaudou comme une icône figée ou un champion exemplaire de plus : elle le saisit de l'intérieur, dans ses failles, ses doutes et ses excès, avec une audace et une vitalité rares, qui rappellent l'énergie de la série Euphoria. Elle explore aussi, avec une vraie profondeur, des questions intimes et générationnelles comme le culte de la performance ou le désir d'être heureux."

Florent Manaudou acteur, acte 3

Après des apparitions dans "Nos chers voisins", la série "A priori", peut être bientôt la série "Demain nous appartient", c'est donc une nouvelle ligne sur son CV qui s'ajoute, lui qui travaille son jeu d'acteur depuis quelques temps. "Quand on est un apprenti acteur, il faut être sérieux donc j'ai essayé de prendre des cours, d'être le meilleur possible. Au début, je n'avais pas envie que mes partenaires de jeux soient mauvais à mon contact. Je sais que quand on a quelqu'un qui très bon en face ça nous rend meilleur. Donc j'ai essayé de ne pas être mauvais dans un premier temps" a-t-il expliqué dans l'émission C à vous sur France 5 fin mars.