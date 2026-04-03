Victime d'un malaise cardiaque, il apprend que sa Fédération ne le prolonge pas alors qu'il est encore à l'hôpital

Le sélectionneur, éliminé de la course à la Coupe du monde, a été écarté pendant que ce dernier était à l'hôpital.

Le sélectionneur de l'équipe de la Roumanie a eu un enchaînement de coup dur ces derniers jours... Présent à la tête de la sélection roumaine depuis août 2024 soit quasiment deux ans, Mircea Lucescu ne sera pas prolongé selon un communiqué publié jeudi 2 avril par la Fédération roumaine de football.

Cette dernière a annoncé que l'homme de 80 ans avait "terminé son mandat en tant que sélectionneur de l'équipe nationale de Roumanie". Pas un licenciement donc, mais un timing peu appréciable. Car depuis dimanche 29 mars, soit trois jours après la défaite en Turquie et la non-qualification à la Coupe du monde 2026, l'ancien sélectionneur roumain a été victime d'un malaise lors d'un entraînement et a été immédiatement hospitalisé "à la suite d'un trouble majeur du rythme cardiaque" selon l'hôpital Universitar de Urgență de Bucarest. "Il est tombé malade, s'est assis sur une chaise et ne réagissait plus. L'ambulance est arrivée et l'a emmené d'urgence à l'hôpital" avait alors déclaré Mihai Stoichiță, directeur technique de la Fédération. Toujours hospitalisé et en observation, le timing interroge même si la Fédération a indiqué que Lucescu aurait droit à une nouvelle fonction. "Nous attendons M. Lucescu dans un nouveau rôle, dans les mois à venir, au sein de la FRF, afin que le football roumain bénéficie de toutes les connaissances accumulées par M. Lucescu au cours de sa carrière, et que nous puissions mieux préparer nos entraîneurs et joueurs."