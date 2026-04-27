La marche ne suffit pas pour se maintenir en forme, il faut y ajouter une autre activité selon une étude

Marcher est une bonne chose, mais y ajouter une autre activité donne de bien meilleurs résultats.

Marcher est certainement l'activité physique la plus abordable et facile pour une large majorité de la population. Faire sa petite promenade le soir, ou même marcher une vingtaine de minutes avant de prendre les transports ou se rendre sur son lieu de travail peut être considéré comme une activité physique "régulière" non négligeable.

Mais attention, selon une large étude américaine dont les résultats ont été détaillés très récemment, marcher n'est pas suffisant pour se maintenir en forme. Cette étude, basée sur l'analyse de données téléphoniques recueillies en 2019 auprès de 396 261 adultes, se penche plus précisément sur les différences d'activité physique en zones rurale et urbaine, et sur leurs conséquences sur la santé.

C'est une équipe de l'université de Virginie-Occidentale qui a publié des résultats dans PLOS One en ce mois d'avril. Le principal constat est que 44,1% des adultes aux USA désignent la marche comme leur principale activité de loisir, loin devant la course (11,7%), la musculation (10,7%), le jardinage (5,8%) et le vélo (3,8%), le tout choisi à partir de 75 options d'exercices possibles lors de l'enquête.

Les chercheurs expliquent que les citadins privilégient plus facilement la marche et la course, alors que le jardinage est logiquement plus pratiqué en milieu rural (6,9% vs 5,7% en zone urbaine). Mais surtout, ils ont conclu que malgré cette prédominance de la marche, seuls 25% des répondants remplissaient réellement les recommandations américaines en matière d'activité physique (soit plus de 150 minutes d'activité aérobique modérée à vigoureuse par semaine et au moins deux jours de renforcement musculaire).

Bien qu'étant très populaire, la marche est en effet associée à de faibles taux d'atteinte des recommandations combinées, avec environ 22 à 23% des marcheurs ne respectant aucune des deux recommandations. Les adultes ruraux sont particulièrement touchés. Ils sont 6% moins susceptibles de respecter les recommandations aérobies et 8% moins susceptibles de respecter celles de renforcement musculaire que les urbains. Ils sont aussi plus souvent inactifs (29,9% contre 26,9%) et moins nombreux à respecter les recommandations combinées (22,6% contre 23,9%).

La raison avancée est simple : un accès limité en zone rurale aux infrastructures comme les salles de sport et terrains de foot, basket, etc. A l'inverse, des activités comme la musculation, la course, le conditionnement physique ou la danse, bien plus urbaines, sont associées à des taux beaucoup plus élevés de respect des recommandations combinées (au moins 44,9% des personnes pratiquant ces activités atteignent les recommandations).

Les auteurs proposent ainsi d'explorer des combinaisons d'activités pour réellement garder la forme, comme par exemple associer la marche à de la musculation. Ils suggèrent que la marche, déjà très répandue, pourrait être "augmentée" par l'ajout d'activités de renforcement musculaire pour améliorer l'atteinte des objectifs de santé publique.

Une bonne nouvelle néanmoins : que ce soit en milieu rural ou citadin, les personnes qui font du vélo pendant leurs loisirs sont plus susceptibles d'atteindre leurs objectifs d'activité physique. Il faut tout de même se méfier de cette étude qui a été réalisée avant l'épidémie de Covid, les habitudes ayant peut être changé ces dernières années.