Ces stars du foot ont joué ensemble et on ne s'en souvient même pas

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Personne ne s'en souvient : Léo Balerdi et Erling Haaland ont joué ensemble

Le capitaine de l'OM et la star de Manchester City ont joué ensemble 4 matchs à Dortmund lors de la saison 2019-2020.
©  John Spencer/SIPA (publiée le 08/04/2026)

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Florian Gregoire