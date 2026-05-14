Didier Deschamps endeuillé, ce crash qui a traumatisé le sélectionneur de l'équipe de France

Didier Deschamps a été traumatisé par un terrible accident, qui l'a marqué à vie.

Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, va connaître sa dernière compétition internationale ces prochaines semaines avec la Coupe du monde de football, aux Etats-Unis, Mexique et Canada, dès le 11 juin. Présente dans la poule du Sénégal, Norvège et l'Irak, la France a l'ambition de ramener une 3e étoile et est annoncée comme l'une des favorites.

Souvent mis en avant, le sélectionneur des Bleus dégage souvent une image assez froide face aux médias, parfois agacé par les questions. Il ne se confie d'ailleurs que très rarement en dehors pour évoquer sa vie de tous les jours, son cercle familial, activités... Alors oui, Didier Deschamps est l'entraîneur de l'équipe de France et il est donc normal de l'entendre parler des affaires autour de l'équipe de France, mais l'ancien capitaine des Bleus en 1998 a également une face cachée avec certains traumatismes, difficiles à évoquer.

Le plus dur est sans aucun doute la mort de son frère dans un terrible crash le 21 décembre 1987. Lors de sa descente vers l'aéroport, la commune d'Eysines en Gironde, a été le théâtre de la mort de 16 personnes dans le crash du vol AF1919, qui reliait Bruxelles à Bordeaux après avoir percuté des arbres et pris feu lors de l'amorçage de son atterrissage.

Trois membres d'équipage, le pilote de 36 ans, un copilote de 28 ans et l'hôtesse ainsi que les treize passagers de ce vol commercial ont trouvé la mort. Et parmi eux se trouvait Philippe Deschamps, le frère aîné de Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France de football.

"C'est tellement injuste, mais on vit avec. On est obligés. Sans, et avec (...) Les années ont passé, le temps fait son travail, mais on ne peut pas oublier. En plus c'était à une période de Noël… On reste marqué à vie, forcément", a-t-il confié dans son documentaire, Didier face à Deschamps, diffusé en 2019 sur TF1.

Ce crash, tragique, est du à une erreur humaine. "Il est apparu de ces retranscriptions que les deux pilotes chacun assurant à son tour les commandes ont mal estimé ou pas assez surveillé l'altitude de l'avion au moment de réaliser la descente" explique le rapport de la BEA ( Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile). Cette tragédie qui, il ne le cache pas, a poussé à Didier Deschamps à se surpasser dans sa carrière : "Je n'ai pas eu envie de plus réussir. J'aurais eu la même envie de réussir, mais c'est plus dans ma propre construction, dans ma propre tête… On ne le fait pas que pour soi, mais pour quelqu'un qui n'est plus là… mais qui est là".