Jean Todt : "Si Michael Schumacher n'avait pas perdu le contrôle, il aurait aujourd'hui neuf titres"

L'ancien patron de Ferrari estime que le champion du monde allemand aurait pu faire encore mieux dans sa carrière.

Michael Schumacher est l'une des légendes de la Formule 1. Même si son nom ne revient pas très souvent lorsqu'on demande à des pilotes actuels quel était leur idole de jeunesse (le nom d'Ayrton Senna revenant très souvent), le pilote de la Scuderia Ferrari est l'un des plus grands avec sept titres de champion du monde. Un record au même niveau que Lewis Hamilton.

Dans le podcast High Performance au mois d'avril 2026, Jean Todt, ancien patron de l'écurie rouge de Formule 1, est revenu sur la carrière du pilote allemand, évoquant ses performances et ses titres qu'il aurait pu glaner. Selon lui, l'Allemand aurait pu faire encore mieux. "Neuf titres de champion, et non sept, s'il n'avait pas été victime, à deux moments cruciaux, d'un phénomène difficile à expliquer chez un pilote de son calibre : une perte de contrôle".

Le premier épisode et titre loupé concerne la saison 97. A la fin de la saison, lorsque le Canadien Jacques Villeneuve tente un dépassement par l'intérieur, l'Allemand se déporte délibérément vers lui, cherchant à le percuter pour remporter ce titre. La manœuvre se retourne contre lui puisque la Ferrari s'enlise dans le sable, Villeneuve termine troisième et devient champion du monde.

Près de dix ans plus tard, à Monaco en 2006, un nouvel épisode emblématique. Lors des qualifications, Schumacher occupait la pole position provisoire lorsque Fernando Alonso, champion en titre et son principal rival pour le titre, s'apprêtait à améliorer son chrono lors de sa deuxième tentative en Q3. À une vitesse à peine inférieure à 16 km/h, la Ferrari de Schumacher s'arrêta au virage de la Rascasse, simulant un accident et interrompant la séance. Le commissaire de course qualifia ouvertement cette manœuvre de "pathétique". Résultat, Schumacher est relégué en fond de grille et Alonso remporta la course et termina le championnat avec seulement 13 points d'avance sur l'Allemand. Sans cet incident, le titre était probablement pour l'Allemand.