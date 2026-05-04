La Fifa interdit le stationnement et les célébrations d'avant Coupe du monde, la finale concernée

Nouvelle décision polémique de la Fifa dans l'un des stades de la Coupe du monde.

A quoi va ressembler la prochaine Coupe du monde qui débute dans un peu plus d'u mois ? Alors que la liste de Didier Deschamps pour le Mondial approche à grand pas, jeudi 14 mai, la logistique autour de ce Mondial aux Etats-Unis, Mexique, Canada, complique la vie de la Fifa qui a pris une nouvelle décision.

L'organisation mondiale du football a décidé d'interdire le stationnement et les célébrations d'avant-match dans l'un des plus grands stades et théâtre de la finale de la Coupe du monde, le MetLife Stadium. Selon la Fifa, les transports en commun seront le seul moyen d'accès pour les plus de 80 000 spectateurs attendus à chaque match via des trains et des bus qui circuleront toutes les 30 secondes pendant les quatre heures précédant les matchs. Une mesure qui exclut totalement l'arrivée en voiture privée et toute activité de loisirs en dehors du stade.

L'objectif serait d'optimiser la mobilité et de réduire les risques logistiques liés aux embouteillages dans l'un des stades les plus fréquentés pour les événements sportifs et musicaux du nord-est des États-Unis, selon la chaîne locale News 12 New Jersey et les autorités locales.

La TransitWay, une voie réservée aux bus, sera accessible directement de New York à l'autoroute, évitant ainsi les embouteillages habituels dans la région du New Jersey, comme l'a expliqué Chris Feinthel, commissaire adjoint aux opérations du département des transports du New Jersey, à la chaîne locale News 12 New Jersey.