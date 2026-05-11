Le matin, il nettoie des vitres à 80 mètres de hauteur et le week-end, il est footballeur

L'histoire de ce joueur de football est peu commune.

Dans le monde, il y a des histoires qui fascinent et méritent le respect. Par amour de son sport, certaines personnes sont obligées de travailler dans leur temps libre pour subvenir à leur passion.

A 75 mètres et même 90 mètre de hauteur, Vitamina Silva a une vue imprenable sur la ville d'Uruguay, Montevideo. A travers son métier, il s'attache à rendre les vitres des immeubles sur lesquels il intervient parfaitement transparentes comme l'explique le média Clarin. Mais son histoire est bien différente d'un simple laveur de vitre.

Vitamina Silva, qui a fêté ses 55 ans le 19 avril, était jusqu'à l'année dernière le joueur le plus âgé du football organisé par la Fédération uruguayenne de football ( UAF ). Il a disputé la fin de saison dernière avec Parque del Plata en Primera C. Parmi les joueurs les plus anciens, Kazuyoshi Miura, qui, à 58 ans, joue pour Fukushima United en troisième division japonaise, est plus souvent mis en avant que ce dernier.

Le joueur vétéran a d'ailleurs aménagé une salle de sport chez lui et travaille sa musculature après avoir lavé ses vitres. Sa technique, dit-il, est le fruit de son propre travail. Alors oui, malgré ce complément de revenu obligatoire en nettoyant les vitres et même en réparant des climatiseurs, il réalise le rêve que presque tout le monde nourrit, mais que peu atteignent.

"Je n'aime pas me ridiculiser ; je joue parce que je suis en pleine forme, sinon je ne jouerais même pas" explique-t-il. Malheureusement, ses performances deviennent plus rares ces derniers temps, à cause du business comme il explique. "Vous êtes entraîneur, j'ai 54 ans et je joue mieux qu'un jeune de 20 ans. Qui allez-vous faire jouer pour faire des profits ? Le jeune de 20 ans, car vous voulez le revendre plus tard. Tout est question de business."

Malgré son âge, celui qui se compare à la légende brésilienne Cafu ou le défenseur uruguayen Godin, a toujours des rêves. " Tant que les médecins me donneront le feu vert pour continuer à participer et que je conserverai la même envie, la même énergie et que je continuerai à jouer de la même manière, je continuerai à jouer. Mon rêve est de jouer en Espagne. Si je trouve un emploi dans mon domaine, la climatisation (je suis professionnel), et qu'il y a une possibilité d'aller m'entraîner avec une équipe espagnole, que ce soit en D1, C2 ou en ligue régionale, j'irai."